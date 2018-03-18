Акція Саакашвілі в центрі Києва: поліція вжила заходів

У Києві на Європейській площі в суботу вночі представники партії "Рух нових сил" готувалися до акції за відставку Порошенка, але в їхню роботу втрутилися співробітники Нацполіції.

Як повідомляється на сторінці партії в Facebook, поліцейські відігнали їхній автомобіль, в якому знаходилася сцена, нібито на оглядовий майданчик.

За інформацією "Громадського", на місці підготовки акції перебувало близько 200 поліцейських і співробітників Нацгвардії.

Громадське

За словами представника "Руху нових сил" Володимира Гавриша, 6 березня вони подали заявку до Київради, про проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня.

У суботу ввечері їх автомобіль виїхав для встановлення сцени, проте його заблокували правоохоронці.

Громадське

"За заявкою наш автомобіль виїхав з Подолу і намагався піднятися на Європейську площу, щоб розмістити сцену. Однак він був з двох сторін заблокований правоохоронцями. Вони говорять про те, що надійшов дзвінок і в машині знаходиться щось небезпечне. Ми запропонували перевірити її в нашій присутності, але нам доступ не дали. Незважаючи на те, що там наше майно", - сказав Гавриш.

За словами представників поліції, вони мали повне право блокувати автомобіль, адже отримали відповідний дзвінок про можливу небезпеку.

"Ми отримали дзвінок з повідомленням про те, що в машині знаходяться небезпечні предмети. Повинні перевірити", - зазначив поліцейський.

Пізніше представники "Руху" заявили про викрадення автомобіля.

"Поліція сіла за кермо і викрала автомобіль, який учасники руху привезли на Європейську площу", - повідомив народний депутат Юрій Дерев'янко.

Представниця партії заявила, що ключі від автомобіля поліція забрала у затриманого раніше водія.

"Очевидно, у водія забрали ключі від машини і передали поліцейським. Потім повезли на так званий оглядовий майданчик і проводитимуть так званий огляд машини. Ми наполягаємо щоб огляд не проводився без присутності адвоката, народного депутата і без камер. Ми підозрюємо, що нам можуть щось підкинути", - заявила вона.

У зв'язку з цим представники "Руху" звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

Пізніше представники партії повідомили на Facebook, що вантажівку знайшли.

"Знайшли викрадену поліцією вантажівку зі сценою. Ні журналістів, ні представників "Руху нових сил" не підпускають", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", більшість українців проти акцій протесту, які проводили під Верховною Радою прихильники екс-глави Грузії Міхеїла Саакашвілі.