Активісти звернулися до міжнародних організацій через політичні переслідування в Україні

Об'єднання громадських організацій "Рух Опору Капітуляції" звернулося до урядів демократичних держав та міжнародних правозахисних організацій з повідомленням про політичні переслідування в Україні.

Відповідна заява була опублікована 16 червня на сторінці організації у Facebook. Як приклад у "РОК" нагадали про переслідування п'ятого президента Петра Порошенка, справи проти одеського активіста Сергія Стерненка, підозрюваних в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь, бойового генерала Дмитра Марченка, екснардепки Тетяни Чорновол, парламентарів Володимира В’ятровича, Софії Федини, волонтерки Марусі Звіробій.

"В Україні тривають політичні переслідування. Свідченням цьому є десятки резонансних кримінальних проваджень проти опозиційних політиків та громадських активістів. Генеральна прокуратура України і Державне бюро розслідувань помітно активізували свої дії у цьому напрямку. Захист підозрюваних заявляє про упередженість слідчих та систематичні процесуальні порушення", – сказано у заяві.

В організації закликали уряди демократичних держав та міжнародних правозахисних організацій звернути увагу керівництва України на неприпустимість порушення прав та політичних свобод в Україні, а також поставити питання про несумісність політичних репресій з євроатлантичним курсом, що офіційно задекларований в Конституції України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив, що 18 червня під час онлайн-саміту Східного партнерства у лідерів європейських держав можуть виникнути запитання до президента Володимира Зеленського через переслідування Петра Порошенка.