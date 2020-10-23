Активісти заблокували офіси 'Єдності', щоб завадити підкупу виборців

Активісти громадської організації Національного моніторингу взяли під контроль осередки партії "Єдність Олександра Омельченка" через підкуп виборців.

За їхніми словами, вони прагнуть не допустити подальших дій зі скупки голосів з боку партії. Про це повідомляє "112 Україна".

"Вчора поліція зловила на підкупі виборців партію “Єдність Олександра Омельченка”, затримані люди. Тому наша громадська організація від сьогодні бере під контроль усі офіси партії “Єдність Олександра Омельченка”, аби запобігти подальшому підкупу виборців. Тут зможуть працювати, агітувати, проте чесно. Купувати виборців, організовувати фальсифікації ми не дамо. Адже через підкуп виборців через фальсифікації до влади у нашій країні завжди приходили бандити та пройдисвіти, які тільки розкрадали бюджет та зраджували нашу державу”, – заявив член громадської організації Національного моніторингу Олексій Осадчий.

За його словами, під час обшуків в офісі партії правоохоронці вилучили списки людей, яким вже дали гроші, або планували їх дати, у восьми районах Києва. Активісти стверджують, що в них є ці списки та запевняють, що прослідкують, аби люди не продавали свої голоси.

“Нам вдалося отримати ці списки, тож тепер ми знаємо прізвища всіх їхніх фігурантів. І ми попереджаємо, аби люди не продавали свої голоси. Ми будемо за цим слідкувати. Заважаючи підкупу виборців партією “Єдність Олександра Омельченка” ми даємо можливість людям голосувати неупереджено, а також - шанс порядним кандидатам бути обраними та працювати на користь міста. Хочу зауважити, що ми системно боремося з фальсифікаціями на виборах ще з 2014 року”, – підкреслив активіст.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, поліція готує обшуки ще у 15 київських осередках різних партій. Нагадаємо, вчора поліція провела обшук в одному з офісів партії та знайшла докази організації скупки голосів у 8 районах Києва. Кандидата в депутати від “Єдності” та його помічника затримали згідно зі ст. 208 КПКУ, зараз їх тримають під вартою.