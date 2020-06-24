Вирубка лісу в Чорнобилі: активістів викрили у можливій змові з "любителями наживи"

Екологічні активісти в Україні можуть вступати в змову з тими, хто наживається на екології. Це одна з причин того, що еко-активісти не відреагували на можливу вирубку Чорнобильського лісу в промислових масштабах.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив політичний експерт Олександр Кочетков. На його думку, справжніх екологів в Україні практично не існує, а так звані офіційні не мають повноважень боротися з тим, що відбувається.

"Усі спроби створити екологічний рух, який було б помітно, закінчилися в 1998 році, коли "Партія зелених" зайшла в парламент і за 5 років нічого так і не зробила. Тоді суспільство махнуло на так званих екологів рукою. Водночас щирі екологи в Україні є письменниками – вони борються за екологію у Facebook. Офіційні ж не мають жодних повноважень зупинити те, що відбувається – у нас була екологічна прокуратура, тепер і тієї немає. При цьому велика частина активістів вступають у змову з тими, хто наживається на екології, та протестують тільки в тому випадку, якщо не отримали свою частку від екологічних злочинів. Це типово для України, і я думаю, що щось подібне відбувається і в Чорнобилі", – зазначив політолог.

За його словами, якщо з Чорнобиля дійсно вивозять ліс, при цьому не перевіряючи його радіоактивну забрудненість, то це не викликало б жодного подиву.

"З Чорнобильської зони практично відразу ж з моменту її появи намагалися вкрасти спочатку працездатну техніку і металобрухт, а потім навіть гриби і ягоди – це було постійно. Тому те, що зараз ліс вивозять з України в масовому порядку не тільки на Прикарпатті і Закарпатті – це сумний факт", – сказав Кочетков.

При цьому експерт підкреслив: щодо екологічної чистоти і радіаційного зараження лісу є великі сумніви – його більша частина дійсно може бути заражена.

Нагадаємо, у розслідуванні програми "Гроші" на 1+1 йдеться про те, що Чорнобильський ліс вирубується в промислових масштабах, а перевірки радіоактивного забруднення деревини викликають сумніви. За даними журналістів, зараз заражений ліс із Чорнобильської зони розвозять по всій країні.

Зі свого боку, в головному управлінні Національної поліції Київської області оприлюднили спростування. Правоохоронці зазначили, що на території зони відчуження працює тільки одне державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща", яке здійснює лісогосподарську діяльність з вирубки і оздоровлення лісів, на підставі отриманих лісорубних квитків. Це підприємство безпосередньо підпорядковується Державному агентству з управління зоною відчуження.