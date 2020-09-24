Активісти в Запоріжжі не змогли пояснити мету свого екомітингу перед виборами

Учасники так званого екологічного мітингу проти забруднення повітря у Запоріжжі не змогли пояснити, для чого зібралися перед місцевими виборами.

Як з’ясувалося, серед промовців не всі розуміли, що таке екологічні проблеми та як їх вирішувати, пише "5 канал". Наприклад, учасниця виборчих праймериз Тетяна Пейчук зізналася, що ще недощавно не знала, що таке НМУ (несприятливі метеорологічні умови).

"Ще два тижні тому я не розуміла, що таке НМУ, я не еколог. НМУ – це (повертається, їй підказують – ред.) – несприятливі метеорологічні умови. І нам мають постійно про це говорити, так, друзі. Нам мають розповідати, що нам робити саме в цей період, коли відбуваються оці несприятливі метеорологічні умови. Наступний крок, який має бути – це мати листівки (отам от хлопці і дівчата роздають такі), у яких чітко прописано, що ми з вами маємо робити", – пояснила вона.

Речниця мітингу Тетяна Єрмохіна, зі свого боку, показала перформанс, який не всі зрозуміли, – вона перевзулася і намагалася показати начебто мультик про "маленькі кроки".

"Зараз ви будете дивитися на мене – ви бачите, що я перевзулася. Всі бачать, так? Тому що зараз я вам показуватиму мультик. Є мистецтво маленьких кроків, я вам показуватиму ці кроки (чудернацьки крокує – ред.). І от в цих кроках може бути великий крок – це наш мітинг", – сказала вона.

Організатори роздали мітингарям сотні кольорових листівок, не повідомивши, за чиї кошти були надруковані неекологічні флаєри.

"Додаткових питань доповнює і той факт, що схожі екомітинги в Запоріжжі збираються саме перед місцевими виборами. Минулого разу, як зазначив голова Запорізької ОДА Віталій Боговин, такий захід відбувався аж 2015 року", – пише видання.