Активісти помітили стеження за Музеєм Гончара, який штурмував ДБР: опубліковано відео

За Музеєм Гончара, у який нещодавно увірвалися спецпризначенці Державного бюро розслідувань, стежать невідомі особи – вони ж брали участь у силовому захопленні будівлі.

Про це повідомив блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський у прямому ефірі на Facebook. За його словами, невідомі ходять навколо музею (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми зараз разом з Олексієм Петровим знаходимося біля Музею Гончара. Ми побачили, що тут знову ті самі люди, які представлялися ДБР, вони ходять навколо музею і незрозуміло, що вони тут роблять. Чи вони хочуть знову влаштувати провокацію, чи вони хочуть викрасти майно. Це, напевно, "наружка", бо цих людей ми бачили, коли штурмом брали спецназом ДБР, виламали двері Музею імені Гончара, – сказав він.

Погребиський уточнив, що намагався з’ясувати, з якої причини невідомий знаходиться неподалік музею і що він робить. За його словами, чоловік взутий у спеціальні черевики, які були на співробітниках ДБР під час штурму. За словами фахівців, ці черевики "5.11" коштують не менше 5 тисяч гривень. Невідомий чоловік не став пояснювати, з якої причини він знову перебуває поблизу музею, і намагався швидко покинути місце спостереження.

"Друзі, ця людина була позавчора разом з ДБР. Вона стоїть через дорогу, стежить за музеєм і тікає від нас з Олексієм Петровим, коли ми почали задавати питання, він сказав, що не є співробітником ДБР. Бачите – бігом, бігом, бігом!", – сказав Погребиський, додавши, що невідомий порушив правила дорожнього руху, намагаючись втекти від цієї розмови.

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