Аксьонов змінив правила в'їзду до Криму для жителів "Л/ДНР"

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов дозволив не проходити обов'язкову обсервацію при в'їзді на півострів жителям "ДНР" і "ЛНР" з російськими паспортами.

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При цьому люди, які приїжджають із зарубіжних країн повинні бути ізольовані на 14 днів. Відповідні зміни Аксьонов вніс до свого указу від 17 березня 2020 року, пише "Страна".

"Зобов'язати громадян, зареєстрованих за місцем перебування або за місцем проживання в Республіці Крим і (або) тих, що мають у власності житлові приміщення і (або) нежитлові приміщення (апартаменти, елінги, дачні та садові будинки) на території Республіки Крим (за винятком громадян Російської Федерації, які постійно проживають на територіях Донецької Народної Республіки і Луганській Народної Республік і при наявності паспорта громадянина Російської Федерації), які прибувають на територію Республіки Крим із зарубіжних країн, на термін 14 календарних днів з дня їх прибуття дотримуватися постанови головних державних санітарних лікарів про знаходження в режимі ізоляції в умовах обсерватора", – сказано в указі.

Новий документ набрав чинності 3 липня.

Указ Аксьонова Страна

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