Где Аксенов, а где международное право. Это как две никогда не пересекающиеся прямые, скорее, как Незнайка и Луна. Сегодня Аксенов пригрозил Украине, что обратится в международный трибунал в связи с, якобы, нарушением Киевом международного гуманитарного права.

На полуострове, действительно, сейчас нехватка воды, но согласно международного права (Женевской конвенции), оккупант самостоятельно должен побеспокоиться об оккупированной территории. Тем боле, что Крым не Сахара. Здесь всегда были источники питья, которых хватало для населения и для ведения экстенсивного сельского хозяйства. А вот когда в начале 50-х гг. прошлого века стало понятно, что полуостров так и не оправится после Второй мировой войны, Кремлем было решено ему дать вторую жизнь путем строительства промышленных гигантов на севере и ведения интенсивного сельского хозяйства в центральной и восточной части Крыма. Понятно, что это можно было сделать только при помощи Днепровской воды, строительства Северо-Крымского канала и присоединения к Украине, которая могла логистически потянуть развитие полуострова вперед.

Партийное руководство в Киеве упиралось, но не посмело ослушаться указаний Москвы. Украина таки приняла в свои объятия Крым, при этом была полностью соблюдена юридическая процедура.

И вот в конце февраля 2014 г. в здании Верховной Рады АРК, которое захватил российский спецназ, под дулами автоматов, без кворума депутатов, который был решен за счет бойцов ГРУ, ворвавшихся в представительный орган полуострова ночью 27 февраля, было сформировано новое незаконное правительство Крыма во главе с Аксеновым. Как историк-международник, затрудняюсь привести аналогический пример создания таким образом марионеточных правительств даже после военных переворотов где-то в глубинке Африки. Потом незаконное и антиконституционное решение парламента АРК о проведении псевдо референдума об отсоединении от Украины, который готовится к проведению через две с половиной недели. Здесь нарушение на нарушении как украинского законодательства, так и международного права, которое осуждает сепаратизм, оккупацию и попытку незаконной аннексии. Даже аншлюс Австрии готовился нацистской Германией во много раз дольше, а его организаторам пришлось ответить по закону.

Мы все хорошо знаем, кто организовывал, а кто проводил анти законный референдум в Симферополе и полуострове. Список нарушителей давно готов, отправлен в соответствующие инстанции и там есть фамилия Аксенова. Так что, как только Аксенов обратится в международные судебные институции, то там его с удовольствием выслушают, потом внимательно допросят, далее попросят остаться для проведения расследования, а дальше справедливый суд, который не раз выносил суровые приговоры многим нарушителям международного права. Вот приблизительный сценарий.

Так что, если бы Аксенов хоть когда-нибудь изучал международное право, то, наверное, не горячился бы с подачей иска в международный трибунал.