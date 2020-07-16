Академік Юхновський закликав Зеленського вчити українську та співпрацювати з Порошенком

Президент України Володимир Зеленський має співпрацювати з п'ятим президентом України Петром Порошенком та вільно володіти українською мовою, оскільки її державність є основою української держави, а хто проти цього – є державним злочинцем.

Про це з трибуни парламенту заявив академік Ігор Юхновський, проголошуючи промову з нагоди 30-ї річниці Декларації про державний суверенітет України . Він звернувся до президента Зеленського із закликом стати прикладом для наслідування у прагненні говорити українською.

"Нехай ваша українська мова стане рідною і чудовою за своїм мелодійним звучанням. Нехай такою вона стане у вашій родині. Від вас яскравим світлом нехай вона пошириться на ваших соратників, і на всю державу", – сказав Юхновський.

Він також закликав Володимира Зеленського скористатися досвідом державотворення п’ятого президента Порошенка. "Нехай ваш попередник стане вашим радником і опорою. Не дозвольте знижувати авторитет попередніх президентів", – наголосив Юхновський.

На думку старійшини українського парламентаризму, прийняття декларації про суверенітет стало вставним ключем у двері незалежної держави Україна. "Держава у своєму розвитку пережила міні-революції, Майдани. Кожен Майдан чогось досягав, але щось і втрачав. Всі досягнення Майданів вистраждані величезними масами народу. І за жодних подій і обставин вони не повинні втрачатись", – переконаний Ігор Юхновський.

"Зараз є страшна дійсність – війна. Йде війна за землю, за Україну. Будьте рішучим, мудрим і непереможним. Не бійтесь воювати – на те у вас є Збройні сили цієї країни", – звернувся він до Зеленського.

Юхновський також закликав молодих депутатів з монобільшості до культури парламентаризму. "Шановні депутати дев’ятого скликання! Будьте працьовитими, бережіть честь у Верховній Раді - cвоїми діями, своєю мовою, своїм зовнішнім виглядом. Уведіть обов’язково дрес-код. І одержуйте накінець шалену радість від ухвалення гарних законів Української держави", побажав академік Юхновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 16 липня зібралася на урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про державний суверенітет України. OBOZREVATEL стежить за подіями у залі онлайн.