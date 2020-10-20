Академік назвав простий спосіб лікування COVID-19

У лікуванні коронавірусної хвороби плазма крові людей, що перехворіли на COVID-19, може відігравати велику роль.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, академік Сергій Комісаренко. "Якщо взяти одну порцію крові – 400 мілілітрів, – з неї можна зробити 3 дози, які можуть врятувати людей від коронавірусної інфекції", – наголосив він.

Як пояснив учений, плазма крові людей, що перенесли коронавірус, є джерелом антитіл проти цього збудника. "Її можна застосовувати чи просто у вигляді плазми крові, чи у вигляді збагаченої фракції – імуноглобулінової фракції", – додав академік.

Відповідаючи на запитання, чому в Україні досі не використовують такий спосіб лікування, Комісаренко сказав, що відповідний дозвіл не надавав МОЗ. "Я вважаю, що це неправильно. Антитіла треба було використовувати відразу. Це донорська кров, це елементарно і зовсім не складно", – підкреслив він.

Повну версію бліцінтерв’ю з Сергієм Комісаренком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні затвердили механізм пілотного експериментального проєкту із закупівлі специфічної гіперімунної плазми крові – з антитілами до SARS-CoV-2 – для виробництва імуноглобуліну, який планують використовувати під час лікування коронавірусної хвороби.