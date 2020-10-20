Академік Комісаренко: українців треба лікувати від COVID-19 тим, чим лікували Трампа

Коронавірус став більш заразним, але менш летальним. Втім, його подальша еволюція невідома. Він може як перетворитися на ще більш суворий вірус, так і повністю зникнути.

В Україні відбудуться "подвійно сліпі" клінічні випробування європейської вакцини від COVID-19. Українські вчені можуть розробити і власну вакцину. Детальніше про те, що на нас чекає, в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко.

– Україна буде тестувати європейську вакцину. Наскільки успішними можуть бути ці випробування? І чи можемо ми говорити, що після тесту українці одними з перших отримають вакцину в готовому вигляді?

– На жаль, я не знаю, і не думаю, що багато осіб знають, про яку вакцину йдеться, якої європейської компанії. Це перше.

Друге – справа в тому, що клінічні випробування третьої фази відбуваються на великій кількості людей. Зазвичай це 30-40 тисяч осіб. І це в тих країнах, де більш-менш активне розповсюдження вірусу. Україна вважається країною, в якій ще не так багато людей, які хворіють.

Як ви знаєте, найбільше зараз в Індії, в Бразилії, і саме в Бразилії нині намагаються проводити клінічні випробування великі фармацевтичні компанії.

Я думаю, це добре, що ми беремо участь. Це добре ще й тому, що ми вчимося проводити справжні клінічні випробування – ті, які вважаються "подвійно сліпими". Коли і ті, кого імунізують, і лікарі, які проводять ці імунізації, не знають, чим вони імунізують. Тобто тут абсолютно об’єктивний підхід для оцінювання даних щодо вакцини, яка перевіряється.

Я думаю, та компанія, яка перевіряє препарати, все-таки надасть Україні якісь преференції в тому разі, якщо ці вакцини будуть якісні.

– А з приводу нашої вакцини або хоча б ліків від коронавірусу – наскільки це близька перспектива?

– Давайте відокремимо ліки від вакцини.

Зараз в Україні декілька наукових установ працюють над створенням власної вакцини. Це перше. Друге – напевно, ми будемо використовувати ті, які будуть зроблені в інших країнах. Починаючи від елементарного фасування й дистрибуції цих препаратів до, можливо, передачі технологій, – але це займає щонайменше рік, – з тим щоб у нас виготовляти вакцину за міжнародними стандартами відомих біотехнологічних чи фармацевтичних компаній.

Це не заперечує того, що ми працюємо над власним препаратом. Я думаю, у нас усе-таки будуть декілька вакцин, ми перевірятимемо, яка з них більш ефективна. Якщо вдасться, тоді постане питання про те, щоб виробляти власну.

Але масштабування вакцини, яка може бути зроблена, теж потребує багато часу, багато зусиль і використання великої кількості різних інтелектуальних і матеріальних ресурсів.

Один тільки приклад: китайці опублікували структуру геному РНК коронавірусу 10 січня, а вже через два місяці американська компанія Moderna, яка співпрацювала з Інститутом інфекційних захворювань США, завершила доклінічні випробування й почала клінічні випробування. І ці випробування з березня тривають. Щоправда, вони вже закінчують третю фазу.

Тобто це займає досить багато часу.

– А з приводу українських ліків від коронавірусу – коли їх зможемо побачити?

– Ліки теж можуть бути різні. Одні з найбільш популярних – це, наприклад, дексаметазон, який дозволяє боротися з цитокіновим штормом. Вони є в Україні й дозволені до використання. Це відомі ліки, вони досить дешеві і виробляються українськими компаніями.

Власного "Ремдесивіру", який зараз найбільш відомий кандидат на використання, поки що в Україні немає. Але наші вчені працюють над тим, щоб відтворити його синтез. І, звичайно, так, щоб обійти ліцензію, якою володіє американська компанія Gilead.

Я не заперечую, що як виняток ця компанія може дозволити використання її ліцензії без виплати відповідного роялті.

Також ми працюємо над тим, щоб усе-таки використовувати антитіла. Тому що плазма крові тих людей, які перехворіли, які видужали, є джерелом антитіл. Її можна застосовувати чи просто у вигляді плазми крові, чи у вигляді збагаченої фракції – імуноглобулінової фракції. Я думаю, над цим зараз працюють, і, можливо, вона буде.

І звичайно, я усім раджу, досить відомий препарат – вітамін D3, який є в аптеках. Будь ласка, користуйтеся ним як профілактичним і як певною мірою лікувальним засобом.

Що характерно. Коли лікували Трампа, застосовували якраз ті ліки, які я зараз назвав. Використовували антитіла. Правда, для нього брали дуже дорогу суміш антитіл, але фактично вони дуже схожі на ті, що є в плазмі крові людей, які перехворіли.

"Фамотидін" – ліки проти печії, вони є в нас в аптеках. Я думаю, їх теж можна використовувати, навіть якщо їх випробовували на президентові Сполучених Штатів.

– Ви ж розумієте, коли хтось із експертів називає будь-які ліки, є великий ризик того, що вони можуть зникнути з аптек. Одне уточнення щодо плазми крові. Ще навесні, коли ми мали перших українців, які одужали від коронавірусу, почали говорити про це. Минуло пів року, і ми досі не бачимо, що це використовується на практиці.

– Мені дуже жаль, але це проблема Міністерства охорони здоров’я – воно не давало на це дозвіл. Я вважаю, що це неправильно. Антитіла треба було використовувати відразу. Тоді це були сотні чи тисячі осіб, але можна було брати. Це донорська кров, це елементарно і зовсім не складно.

Якщо взяти одну порцію крові – 400 мілілітрів, – з неї можна зробити 3 дози, які можуть врятувати людей від коронавірусної інфекції.

– Київська школа економіки прогнозує, що до кінця року в Україні буде 20 тисяч смертей від коронавірусу. Мовляв, є кілька сценаріїв, ми зараз рухаємося найгіршим. Чи згодні ви з цим прогнозом? Що зробити, щоб не допустити його реалізації?

– Летальність цього вірусу зменшується. Але не тому, що сам вірус стає менш смертельним, а тому, що наші лікарі вже краще вміють лікувати. У нас зараз летальність трошки менша, ніж 2%. Якщо взяти до уваги, що у нас багато недіагностованих випадків, то вона ще менша.

Тобто ми вчимося рятувати людей від цього захворювання. Це перше.

Друге – на жаль, складно передбачити можливий перебіг подій, тому що ми не знаємо поведінки вірусу. Ніхто у світі не знає, що з ним трапиться в результаті мутацій, які відбуваються. Вони не такі вже численні, але все одно відбуваються.

На жаль, вірус став більш контагіозним, тобто він більше чіпляється до людей, але, на щастя, він не став більш смертельним. Це точно відомо.

Теоретично він взагалі може зникнути, якщо в ньому відбудуться летальні для нього мутації.

– Може зникнути сам по собі?

– Теоретично він може зникнути сам по собі – так, як зник його рідний брат, SARS-1 2020-2004 років, який був у Китаї, навколо Китаю і трохи розповсюдився в Канаду і в Сполучені Штати.

Але, на превеликий жаль, він може стати і більш летальним. Майбутнє цього вірусу поки що передбачити не можна.

– Учені можуть підштовхнути цей вірус, щоб він самонейтралізувався, самоліквідувався?

– На жаль, ні. Єдине, що ми можемо, – це підштовхувати наш організм, щоб він ставав менш чутливим до дії вірусу. Саме цим і займається вакцинація. Вакцина залишається єдиним ефективним профілактичним засобом боротьби.

Коли хвороба розвивається, боротися з вірусом допомагають ліки, якщо вони спрямовані на подолання ознак розвитку захворювання, а також на біологію вірусу. Є ліки, які цілеспрямовано не дозволяють розмножуватися вірусу, не дозволяють йому зв’язуватися з клітинами, які є мішенями для нього, і так далі.

Учені над цим дуже ретельно і дуже наполегливо працюють.