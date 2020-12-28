Академік припустив завершення першої хвилі COVID-19 в Україні

Однією з причин зменшення щоденної кількості хворих на коронавірус в Україні може бути завершення першої хвилі поширення інфекції.

Таке припущення висловив академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Сергій Комісаренко. В інтерв’ю "РБК-Україна" він поділився думкою про цифри в офіційній статистиці щодо COVID-19.

За його словами, українські лабораторної не роблять менше тестувань, ніж раніше. Натомість нині, ймовірно, у країні просто рідше виявляють вірус.

"Як правило, тестування роблять, коли люди з ознаками захворювання чи після можливого контакту з інфікованими звертаються з проханням зробити діагностику. Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою і, можливо, менше було інфіковано", – пояснив Комісаренко.

Він додав, що в різних країнах це відбувається по-різному. Але академік припускає, що, можливо, дійсно менше українців інфікуються CОVID-19 й у країні завершується перша хвиля.

"І було б добре, щоби друга хвиля взагалі не почалася чи почалася значно пізніше", – висловив сподівання Комісаренко.

Зазначимо, що минулої доби в Україні виявили ще 4385 інфікувань коронавірусом (із них 1588 потрапили до лікарень), що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього (було +6113, з яких 1674 госпіталізованих). Водночас загальна кількість підтверджених випадків зараження станом на ранок 28 грудня сягнула 1 030 374 і за цим показником Україна опинилася вже на 15-му місці серед країн світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська заявила, що CОVID-19 приготував ще багато сюрпризів людям, оскільки вірус перебуває тільки в процесі вивчення. Лікарка вважає, що імунітет за будь-якої коронавірусної інфекції не стійкий.