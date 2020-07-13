Собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле (Турция) лишили статуса музея и позволили использовать его как мечеть.

Сначала о мифах. Сейчас некоторые мусульмане запускают в сети информацию о том, что якобы султан Фатих купил эту церковь, и даже публикуют какие-то документы. Это такой же миф, как и рассказ о том, что якобы Пророк запретил мусульманам молиться в храме, который ранее принадлежал христианам.

В Средние века никто ни у кого не покупал церкви или мечети. Нельзя оценивать события XV века глазами жителя XXI века. Люди жили совсем по-другому.

Что касается самого решения, то, во-первых, это внутреннее дело Турции. Эрдоган действует в рамках турецкого закона, турецкой юрисдикции. Ни у кого не вызывает сомнения, что Айя-София – это исключительно внутреннее, если так можно сказать, имущество Турции. Это не международная территория, не спорная территория. Турки действуют в рамках своих государственных законов.

Это такое же внутреннее дело, как, например, решение украинского государства предоставить Киево-Печерскую лавру для молитв определенной церкви. Или решение государства предоставить Софию Киевскую, которая тоже является музеем, для проведения собора ПЦУ, для проведения литургии или интронизации.

В любой стране обязательно найдется какое-то культовое имущество, которое является спорным между разными религиями или разными церквями.

Второе. Примерно тысячу лет Айя-София была кафедральным собором, церковью. Затем в 1453 году она стала мечетью и пробыла в этом статуте фактически 500 лет. Пока Ататюрк, который насильно внедрял в Турции светскость и фактически атеизм, не отобрал Айя-Софию у верующих и не сделал из нее музей.

Айя-София, вид изнутри

Это решение противоречило тому закону, который на тот момент действовал в Турции. На самом деле, по турецким законам, Айя-София является "вакф". Этот мусульманский термин говорит о том, что культовое сооружение не принадлежит никому лично. Оно даже не принадлежит государству. Оно принадлежит всем верующим, и никто не имеет права с ней делать, что захочет.

Поэтому недавнее решение турецкого суда с юридической точки зрения было абсолютно правомерным. На основании того, что культовое сооружение было незаконно превращено в музей. А значит, его нужно вернуть верующим.

Это как на постсоветском пространстве религиозные общины претендуют на то, чтобы государство им вернуло различные культовые сооружения, которые используются как склад, клуб, музей и так далее. Процесс возвращения продолжается.

Третье. Очень многих верующих людей – и христиан, и мусульман – коробило то, что люди заходили в храм без должного почтения. Туда заходили в шортах, в мини-юбках, в майках. Если человек был выпившим, но еще во вменяемом состоянии, мог держаться на ногах, его впускали, потому что он купил билет.

С точки зрения и христианства, и ислама, в культовом объекте, который тысячу лет был церковью и 500 лет мечетью, происходит не то, что там должно происходить. В частности, об этом говорили и турецкие религиозные деятели. Это было не столько решение лично Эрдогана, сколько результат давления на него общества.

Четвертое. Мы никак не можем повлиять на это решение. Даже если мусульманские деятели обратятся к Эрдогану и выскажут свою озабоченность, вряд ли в Турции что-то будут менять. Поэтому, раз мы не можем изменить ситуацию, я бы хотел, чтобы это никак не повлияло на добрые отношения между христианами и мусульманами в Украине.

Теперь о плюсах. Вход в Айя-Софию стоил $20 – чтобы час или полтора пройтись и посмотреть. Храм будет действовать так же, как и остальные мечети Стамбула. Вход в нее будет свободным и бесплатным, кроме времени молитвы. В Турции существуют определенные правила – туристы могут заходить в действующие мечети, во-первых, только в трезвом виде, во-вторых, соответственно одетыми.

Для туристов, которые пришли в шортах или мини-юбках, есть специальные накидки, которые можно взять на время посещения храма.

Фрески Айя-Софии

Турецкая сторона не собирается уничтожать фрески и иконы. Сегодня появилась новая информация от муфтия Турции. Одно из требований ислама – отсутствие человеческих образов в местах поклонения. Вероятнее всего, в Софии будет организовано специальное освещение, которое на время молитвы будет затемнять фрески.

Могу сказать, что для туристов в этом решении неимоверный позитив. Теперь в Стамбуле будет еще одно историческое здание, где не нужно будет стоять в очереди и покупать билет. Турция очень любит туристов и всегда идет им навстречу. Думаю, спустя какое-то время это напряжение схлынет – люди убедятся, что ничего страшного не случилось.

Как будет происходить подготовка Айя-Софии? У мусульман не существует освящения храма, поэтому никакого обряда не будет. Но Софию хорошенько вымоют, хорошенько продезинфицируют, потом, скорее всего, застелют коврами, потому что мусульмане должны молиться в чистоте.

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