Айдер Муждабаєв: поставте журналісту гостре питання

Тетяна Гайжевська Суспільство 08:02, 1.10.2020 Оновлено: 08:46, 1.10.2020

Гостем програми "Гостре питання" на Obozrevatel TV у четвер, 1 жовтня, стане журналіст Айдер Муждабаєв.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі Obozrevatel TV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі стають відомі особистості, лідери громадської думки й політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі Obozrevatel TV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Айдером Муждабаєвим у четвер, 1 жовтня, о 17:30.

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