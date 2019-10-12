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12 жовтня • оновлено в 16:50
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"Жах підкрався непомітно": Ахеджакова жорстко висловилася про війну Росії проти України

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Російська актриса Лія Ахеджакова, яка є затятим противником політики Путіна щодо України, розповіла, що війна Росії і Україні стала для неї несподіванкою, як і війна з Грузією.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL. За її словами, до неї "непомітно підкрався цей жах, який в ненормативній лексиці має адекватну назву про те, що непомітно підкрадається".

Вона згадала убитих російських опозиціонерів, які в різні періоди і в різних конфліктах, боролися з політикою російської влади.

Лія Ахеджакова

Лія Ахеджакова

Фото: Рамблер

Новини
"Господи, до чого ми дійшли!" Ексклюзивне інтерв'ю Лії Ахеджакової про війну в Україні й арешти в Росії

"Політковська, Нємцов, Щекочихін, Естемірова, Старовойтова, Юшенко ... О Господи! Є ще справа історика Дмитрієва. Приголомшлива людина, краєзнавець з Петрозаводська, найвідоміша в світі особистість. Відновив десятки тисяч імен людей, розстріляних без суду і слідства під час більшого терору в Карелії. його принизили, назвали педофілом, хоча в його відношенні був виправдувальний вирок, але справу поновили, знову і знову знущаються над цією людиною, який повернув сім'ям імена їхніх загиблих рідних", - сказала Ахеджакова.

Вона додала, що вони тепер можуть приїхати і поклонитися праху замучених родичів, які лежать в землі, - мученикам сталінського терору.

Також за словами Ахеджакової, політика влади в Росії не може стати більш миролюбною.

"Проблема в тому, що опорою і захистом від населення стала величезна армія силовиків, які зараз вершать долі. Не знаю, як це зміниться, але цього, звичайно, прийде кінець. Тоді всі ці пропагандисти з наших каналів швидко перебудуються, поміняють інтонацію, поміняють погони, голос і імена на інші і також чудово вбудуються в нову систему і заговорять іншим голосом", - додала актриса.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Запольський заявив, що кремлівські політтехнологи можуть розробляти десятки варіантів трансферу влади 2024 року, а російський журналіст Юрій Дудь може бути одним з них.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Лія Ахеджакова
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70rus xxx
70rus xxx
А мне жаль Лию,уже забыла,чем ей Путин не угодил.Старость не радость.
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руденко евгений
руденко евгений
умница, смелая женщина. А Россия надорвётся, конечно, под гнётом собственных силовиков. Их, же поить, кормить надо и хорошо кормить. А в России скоро будет один с сошкой, семеро с ложкой. СССР - хороший пример. Ещё в середине 80-х никто не мог предсказать развал СССР. А вот на наших глазах.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Да, согласен, Грузия неожиданно нанесла удар по нашим миротворцам в Абхазии. За что и получила хороших люлей. Там все было предельно открыто и понятно. Напали, огребли, пожали хвост и с позором убежали.это показывали по всем телеканалам мира. А где показывали агрессию России против Украины?? Она только в бошкпх у майданов. И почему бы азеджакрвой не вспомнить про расстрелы на майдане, про Одессу почему не вспоминает где несогласных с фашистами, просто сожгли?
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