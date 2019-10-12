"Жах підкрався непомітно": Ахеджакова жорстко висловилася про війну Росії проти України

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка є затятим противником політики Путіна щодо України, розповіла, що війна Росії і Україні стала для неї несподіванкою, як і війна з Грузією.

Про це вона розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL. За її словами, до неї "непомітно підкрався цей жах, який в ненормативній лексиці має адекватну назву про те, що непомітно підкрадається".

Вона згадала убитих російських опозиціонерів, які в різні періоди і в різних конфліктах, боролися з політикою російської влади.

Лія Ахеджакова Фото: Рамблер

"Політковська, Нємцов, Щекочихін, Естемірова, Старовойтова, Юшенко ... О Господи! Є ще справа історика Дмитрієва. Приголомшлива людина, краєзнавець з Петрозаводська, найвідоміша в світі особистість. Відновив десятки тисяч імен людей, розстріляних без суду і слідства під час більшого терору в Карелії. його принизили, назвали педофілом, хоча в його відношенні був виправдувальний вирок, але справу поновили, знову і знову знущаються над цією людиною, який повернув сім'ям імена їхніх загиблих рідних", - сказала Ахеджакова.

Вона додала, що вони тепер можуть приїхати і поклонитися праху замучених родичів, які лежать в землі, - мученикам сталінського терору.

Також за словами Ахеджакової, політика влади в Росії не може стати більш миролюбною.

"Проблема в тому, що опорою і захистом від населення стала величезна армія силовиків, які зараз вершать долі. Не знаю, як це зміниться, але цього, звичайно, прийде кінець. Тоді всі ці пропагандисти з наших каналів швидко перебудуються, поміняють інтонацію, поміняють погони, голос і імена на інші і також чудово вбудуються в нову систему і заговорять іншим голосом", - додала актриса.

Як писав OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Запольський заявив, що кремлівські політтехнологи можуть розробляти десятки варіантів трансферу влади 2024 року, а російський журналіст Юрій Дудь може бути одним з них.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся