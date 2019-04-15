"Агресор намагається нас поневолити!" Епіфаній звернувся з потужним посланням до українців

Глава Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав до єднання українців, щоб протистояти Росії.

"Зараз ми переживаємо складні, непрості часи становлення нашої української держави. На сході країни йде війна. Агресор намагається нас поневолити фізично і розділити всередині держави. І ми повинні зрозуміти: якщо ми будемо розділені, тоді північний сусід матиме можливість захопити нашу країну", — сказав він на літургії в Тернополі, передає "Укрінформ".

Глава ПЦУ підкреслив, що саме зараз для України вирішальний момент, коли кожен робить серйозний вибір на президентських виборах.

Митрополит Епіфаній Facebook митрополита Епіфанія

"Це — вирішальний час для України і кожного з нас. Ми з вами обираємо наше майбутнє. Майбутнє на наступні роки. Це те майбутнє, яке ми з вами визначили на Майдані Незалежності, під час Революції гідності. Тоді Небесна сотня поклала свої життя саме за той європейський вектор розвитку української держави, за що загинули тисячі наших героїв на сході України", — уточнив митрополит.

Епіфаній додав, що ми повинні пам'ятати і бути мудрими, уважними, справедливими і відчувати ту відповідальність, яка лежить на кожному з нас.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Петро Порошенко звернувся до Всеукраїнської Ради Церков із проханням закликати до проведення виборів без насильства і нагадав про навислу загрозу масштабного вторгнення з боку Росії.

Синод Православної церкви України закликав, голосуючи на виборах, враховувати, що українці вибирають верховного головнокомандувача.

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