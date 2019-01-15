Московский Колосс пал. Веками выстраиваемая конструкция имперского величия разбилась о чрезмернуют гордыню, о собственное же представление богоизбранности, а отсюда шовинизм и ксенофобию, столь свойственную религиозным фанатикам...

Предвещая в очередной раз близкое падение Третьего Рима, я всегда задумывался, о том, что ведь возможно, что ничто так не укрепляет Россию как трагизм ситуации в которой она пребывает?

Что Третий Рим, как мифическая гидра, у которой на месте одной отсеченной головы вырастают новые две.

И понимая все это, можно ли сегодня утверждать, что торжество законности и порядка, проявленное через возвращение Киеву прав на религиозную независимость, долгое время находящуюся в московском плену, может окончательно поставить крест на несостоявшихся завоевателях всего известного нам мира?

Можно ли сказать, что изъятие из парадигмы фундаментального камня, на котором зиждилось все нагромождение имперской шизофрении Третьего Рима падет, после того как Русь - Киев, более не будет в плену у сектантов-самозванцев возомнивших себя народом, которому было предначертано свыше править миром?

Можно ли сказать, что столетний фарс, красная агония Третьего Рима, закончилась и теперь мы можем спокойно наблюдать за тем как страшный паразит в бессильной злобе пожрет себя изнутри сам, пытаясь таким образом реализовать накопленную в нем ненависть ко всему окружающего его миру? Миру, который он тщетно все это время пытался разрушить.

Получается, что можно. Ибо получив Томос Украина нанесла рептилии смертельный удар в самое ее сердце.

Почему можно утверждать, что сердце московской власти находилось в Киеве?

Как я писал уже выше, все нагромождение идеологической парадигмы Третьего Рима построено на мифе. Мифе построенном на трактовании предсказания пророка Иезекииля перевраного старцем Филофеем:

... “вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческим книгам, то есть росеское царство: два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти”...

Филофей очень понятно, на то время, объяснил, что "росеский царь" - это царь Руськой церкви, а московские самозванцы именно так себя тогда величали.

И так как первый Рим и второй Христа предали, то Москва принимает на себя функцию “ Последнего “Ромейского Царства”.

Не забыл Филофей и долить в сосуд имперского безумия сказку навеянную ореолом ветхозаветного богоизбраннства, которое опять же евреи потеряли, и теперь единственным истовым народом Божьим, одиноким хранителе заповедей и откровений Господа стал народ руський, ведомый на последний бой московским самодержцем - наместника Бога, Мессией!

При этом как-то так все чудно в московской версии трактовки предсказаний получилось, что Богу досталось в ней роль статиста. А вся основная сила значимость и важность сосредоточилась вокруг веры в царя, в самодержавие, в исключительность миссии “росеского” народа, его богоизбранность, и других маразмах и заблуждениях обильным цветом поросшими шовинизмом, ксенофобией, а иногда и самой натуральной шизофренией.

Получается, что в начале 16 века Филофей создал теорию, благодаря которой на России и сегодня больше верят в своего царя и свой никому не понятный (и даже им самим) путь, чем в Бога.

Почему так получилось?

Московская имперская или азиатская модель ментальности (культуры, управления страной) во многом является калькой со ставшей в некотором понимании классической восточной модели - китайской. Которую, в свою очередь, привезли на Россию, как вы прекрасно понимаете, завоеватели Китая - монголы.

В основе этой модели лежит тотальное отсутствие права частной собственности у жителей страны подчиненной Императору, где сам Император, он же Наместник Бога, Божий помазанник, Мессия, Сын Небес, признается единственным собственником всего сущего на земле: земель, ископаемых, людей!

А вассалы императора: чиновники - управляющими императорской собственностью.

Отсюда, задача царских слуг: бояр, чиновников да солдат-опричников - служить общественным интересам, под которыми безусловно понимается служение Мессии.

Дабы соответствовать высокой роли, опричнику, для занятия должности не надо людадать никакими другими знаниями, достоинствами, качествами и способностями, кроме как уметь беззаветно служить своему императору! Не щадя живота своего!

Власть императору-самодержцу, в этой модели, досталась от Бога, а потому оспаривать или сомневаться в правоте такого выбора ни одна живая тварь не имеет, и соответственно каждый такой сомневающийся является предателем Бога, вероотступником, слугой сатаны.

Блюсти и подтверждать императорские кондиции, а также выступать в роли посредника Бога может лишь один государственный институт - церковь. За что император дарует ему просто таки невозможную для других преференцию - не платить в казну налоги, и оббирать рабов до последней нитки. Ни один другой институт кроме церкви такой преференцией не обладает.

“Ну император - императором”, - скажите вы, - “и при чем тут Киев и Украина с Томосом”?

А вот при чем.

У Москвы отродясь не было ни митрополии, ни патриаршества, ни автокефалии. А у Киеве митрополия была. Мало того, в 867 году, больше чем за 100 лет до крещения Руси, в Константинополе была зарегистрирована Руськая митрополия с центром в Киеве.

У Москвы никакой митрополии отродясь не было.

Нет, конечно же в 1325 они якобы эвакуировали из “разрушенного Киева” Киевскую кафедру Руськой митрополии в Москву, но никакого официального права на название и на царство получить у них не удалось.

То, на что пошла Москва в 1441 году, это был разрыв со всем христианским миром включая Константинополь и последующее самоправное провозглашение себя московской и всея Руси митрополией.

Но никакого права на царство этот крик души не дал.

Москва оставалась улусом Большой Орды до 1480, и улусом Крыма до 1700.

Нет, конечно же мы знаем, о “первом русском царе” Иван IV Грозном. Который даже книжку написать приказал: “Сказании о князьях Владимирских”, где шлось высокородное происхождение московских правителей от основателя римской империи - Октавиана Августа, а от того генеалогическая ветвь к Иоанну вела через Рюрика, и, что самое важное крестителя Руси - Владимира!

Так вот. Именно Иоанна Грозного незаконная, сама себя лишившая канонического общения с Константинополем, московская секта Руським царем (царем Руськой церкви) назначила. А он, будучи человеком творческим, сам себе еще потом и грамоту из Константинополя якобы выписал, где была написано, что он законный наследник императоров Константинополя, ну и написанному верить.

Понятно, что потом наследник императоров от царя Крыма по шапке отхватил. Но, то такое.

Была потом история про признании московской патриархии Константинополем. Ради чего Годунов константинопольского патриарха полгода в плену держал.

Была Переяславская рада. Захват и переподчинение Руськой церкви Киева - Москве.

Была утрата исторического названия Русь.

Было установление монархии Романовых с патриархом во главе.

Была реформа Никона, после которой через формулу “Руський” значит православный, а православный значит “руський”, понятие “руський” превратилось в подобие национальной приметы.

Были бесконечные войны за Константинополь.

Была оккупация “Врат в Константинополь” - Крыма.

Было уваровское “Самодержавие, Православие, Народность”.

Была очередная реинкарнация идеи “Святой Руси”.

Была и революция 1917 с отречением самодержца и казнью его за предательство культа.

Был развал Третьего Рима как религиозной доктрины и перерождение его в доктрину светскую, Империю пролетариев во главе с Москвой - СССР.

Помните слова советского имперского гимна? “Сплотила навеки Великая Русь”!

Был красный патриарх Сталин и возрождение церкви Третьего Рима в 1943.

Был развал и распад СССР в 1991 году, но без распада оплота Третьего Рима - РПЦ.

Но, то, что началось при Путине - это была эпоха очередного возрождения теории имперского владычества Москвы.

Начиная, по самым скромным догадкам, с 2004 года, Путин, которого наверняка тайно венчали на царство, вел агрессивную политику “собирательства земель”, которая в 2014 году стала очевидной, вылившись в очередную оккупацию Москвой Крыма и войну с Русью - Украиной, вознамеревшейся уйти из орбиты влияния новой “Святой Руси”.

Обратите внимание, что даже весь тот шабаш, который Москва устроила на востоке Украины курировался представителем боевого крыла РПЦ - Малофеевым (тут конечно стоит обратить внимание, на то, что все попечительские организации РПЦ, возглавляют бывшие работники КГБ-ФСБ).

А вот теперь представьте, что произошло в рядах Третьего Рима, после того как из под их царя, из под их идеологической пирамиды удалили несущую стену!?!

Все это нагромождение, со всем багажом фейков, подделок, лжи, обманов, шантажа и подкупа - рухнуло.

Кошмар, который сегодня обуял истово верующих фанатиков Третьего Рима во многом напоминает тот шок, который испытали их предки в 1917, когда Сын Неба отрекся от Бога, избравшего его лично править на земле!

Я даже уверен, что метание Путина, многочисленные “выходы в люди”, взрыв в Магнитогорске - все это свидетельства паники!

Адепты Третьего Рима не были готовы к такому развитию ситуации. Развитию, которое сводит на нет справедливость библейских пророчеств!

Свободная, отдельная церковь Руси Украины, делает титул царя ее церкви нелегитимным.

Путин не может больше называться царем Руськой церкви, ибо он то точно знает, что Россия - не Русь. А на вере в его богоизбранность стоит вся идеологическая конструкция Третьего Рима.

Если Путина смогли деклассировать - значит он не избранник Бога (как Николай II в 1917). А значит, по логике вещей, его надо казнить.

Ну или же он должен вернуть Украину.

Вот только последнее кажется куда менее вероятным развитием сюжета, чем предыдущий вариант.

Как впрочем и сценарий, при котором паразит в бессильной злобе пожрет себя изнутри сам. Направив всю накопленную в нем ненависть ко всему окружающего его миру на себя.

Что тут добавить?

Наблюдаем над агонией...

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