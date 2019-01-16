''Молодь не вмикає'': в Україні інтернет-ЗМІ розгромили телебачення

Аудиторія інтернет-ресурсів розширюється і б'є рекорди, тоді як телеканали втрачають глядачів і масовий вплив.

Такого висновку дійшов медіа-експерт Андрій Колесник, який дослідив рейтинги новинних каналів і онлайн-ЗМІ та опублікував результати у блозі на OBOZREVATEL.

Так, поява нових невеликих каналів (112 канал, News One) позитивно вплинула на телевізійний ринок України, але ефект був короткочасним.

Перш за все через те, що "основа програмінгу цих каналів — це постійні новинні випуски".

"У серпні 2018 року новини на каналі 112 мали 150 тисяч глядачів, з початком осені показники покращилися до 170-200 тисяч у вересні-жовтні", — зазначає експерт.

При цьому влітку у News One був пік глядачів — біля 170 тисяч глядачів.

"Навіть найбільш рейтингові новини на 1+1 дивляться 1.2 млн осіб (1 секунду), якщо ж взяти 5 хвилин перегляду, то кількість глядачів зменшиться до 65%. (дані для аудиторії 18+ (міста 50 000+). Якщо ж подивитися на аудиторію 18-45, то вони становлять не більше 30% глядачів, тоді як частка цих людей, що читають новини — 60%", — наводить дані експерт.

Люди більше не довіряють телевізору LiveJournal

"На сайті OBOZREVATEL середня кількість глядачів (а в даному випадку читачів) на початку грудня коливалася між 1.2 та 1,8 млн. Кількість читачів сайту на одному рівні з глядачами каналу 112. Кількість читачів у віці 18-45 — близько 60% (канали 112 та news One можуть похвалитися цифрою у 15%)", — зазначає Андрій Колесник.

На думку експерта, саме інтернет-сайти конкурують і виграють боротьбу у телевізора. "Новинні канали приваблюють старшу аудиторію (це 55+, пенсіонери з досвідом), і канали вони дивляться протягом 30-60 хвилин на день... А молодь не вмикає телевізор", — підсумував Андрій Колесник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2018-й рік приніс сайту безліч перемог і досягнень. За цей час портал відвідала рекордна кількість читачів — понад 100 мільйонів унікальних користувачів.

26 листопада 2018 року OBOZREVATEL встановив новий рекорд серед українських інтернет-ЗМІ, показавши найвищу цифру за день — 2,15 мільйона користувачів за даними Google Analytics.

13 травня 2018 року OBOZREVATEL вперше вийшов на 7 місце у щоденному рейтингу LiveInternet у зрізі "Всі країни", обійшовши розкручені за рахунок багатомільйонних доларових вливань російські пропагандистські ресурси. Весь рік OBOZREVATEL перебував у топ-20 найпопулярніших ЗМІ в російськомовному сегменті сервісу.

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