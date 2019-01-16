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''Молодь не вмикає'': в Україні інтернет-ЗМІ розгромили телебачення

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Аудиторія інтернет-ресурсів розширюється і б'є рекорди, тоді як телеканали втрачають глядачів і масовий вплив.

Такого висновку дійшов медіа-експерт Андрій Колесник, який дослідив рейтинги новинних каналів і онлайн-ЗМІ та опублікував результати у блозі на OBOZREVATEL.

Так, поява нових невеликих каналів (112 канал, News One) позитивно вплинула на телевізійний ринок України, але ефект був короткочасним.

Перш за все через те, що "основа програмінгу цих каналів — це постійні новинні випуски".

"У серпні 2018 року новини на каналі 112 мали 150 тисяч глядачів, з початком осені показники покращилися до 170-200 тисяч у вересні-жовтні", — зазначає експерт.

При цьому влітку у News One був пік глядачів — біля 170 тисяч глядачів.

"Навіть найбільш рейтингові новини на 1+1 дивляться 1.2 млн осіб (1 секунду), якщо ж взяти 5 хвилин перегляду, то кількість глядачів зменшиться до 65%. (дані для аудиторії 18+ (міста 50 000+). Якщо ж подивитися на аудиторію 18-45, то вони становлять не більше 30% глядачів, тоді як частка цих людей, що читають новини — 60%", — наводить дані експерт.

Люди більше не довіряють телевізору

Люди більше не довіряють телевізору

LiveJournal

"На сайті OBOZREVATEL середня кількість глядачів (а в даному випадку читачів) на початку грудня коливалася між 1.2 та 1,8 млн. Кількість читачів сайту на одному рівні з глядачами каналу 112. Кількість читачів у віці 18-45 — близько 60% (канали 112 та news One можуть похвалитися цифрою у 15%)", — зазначає Андрій Колесник.

На думку експерта, саме інтернет-сайти конкурують і виграють боротьбу у телевізора. "Новинні канали приваблюють старшу аудиторію (це 55+, пенсіонери з досвідом), і канали вони дивляться протягом 30-60 хвилин на день... А молодь не вмикає телевізор", — підсумував Андрій Колесник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 2018-й рік приніс сайту безліч перемог і досягнень. За цей час портал відвідала рекордна кількість читачів — понад 100 мільйонів унікальних користувачів.

  • 26 листопада 2018 року OBOZREVATEL встановив новий рекорд серед українських інтернет-ЗМІ, показавши найвищу цифру за день — 2,15 мільйона користувачів за даними Google Analytics.

  • 13 травня 2018 року OBOZREVATEL вперше вийшов на 7 місце у щоденному рейтингу LiveInternet у зрізі "Всі країни", обійшовши розкручені за рахунок багатомільйонних доларових вливань російські пропагандистські ресурси. Весь рік OBOZREVATEL перебував у топ-20 найпопулярніших ЗМІ в російськомовному сегменті сервісу.

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Місце
Україна
Теги
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Gordon Yury
Gordon Yury
Савченко Александр, ну и зачем ты оять врешь. РосТВ запрещено в УКРАИНЕ к трансляции по телевизору и это правильно - не хватало еще, чтобы в эфир выплескивалась та ваша ненависть к УКРАИНЦАМ, которая бушует например, на сайте ОБОЗРЕВАТЕЛЯ. Смотреть же ваши программы не запрещено и в интернете доступ к ним ничем не ограничен. Понятно, что вас интересуют пенсионеры преклонных годов - именно они смотрят телевизор и составляют большинство ностальгирующих по совку. А на молодежь ваши интернетовские высеры не оказывают никакого влияния (как на телеканалах, так и в интернете) - с вас просто смеются, и это в лучшем случае. Я еще не встречал на УКРАИНСКИХ сайта комментаторов, которые бы поддерживали их. Кстати, ваших поклонников и на российских сайтах немного. Цену высеров, которыми троли гадят на любом информационном ресурсе, известна всем и не только в странах бывшего совка, но теперь уже и за рубежом. Так что скоро вам грозит безработица, а затем и тотальная зачистка!
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Савченко Александр
Савченко Александр
Брехня ! Каждый вислоухий знает, о чем говорят Соловьев, Киселев, Скабеева - потому что смотрят 1, 2, 4 каналы РосТВ ! Кстати, запрещённые на Украине ! САМА Геращенко сказала, что ВРАГА надо слушать и опровергать, если он говорит не в пользу Украины ! Вислоухие, мы тут с народом посоветовались, и решили : вы идиоты....
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
И только на Казларыльне любителей Путина и телевизора 87%, дикое быдло, дикие нравы.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
UaDonetsk Umka, Это тебе по телевизору сказали?
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