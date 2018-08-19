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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Афера по-русски, или Как пропиарить президента

6.7тЧитати новину російською

Информационная война - это очень серьезная и эффективная часть противостояния, но иногда она может принимать курьезные формы.

Особенно когда в нее вступают не военные, а политтехнологи и пиарщики.

Еще забавно анализировать развитие методов донесения сообщений различным аудиториям.

Например меня веселит как русские использовали мобильное приложение телефона Samsung - SamsungHealth.

Это програмка для ведения здорового образа жизни. Она следит за количеством шагов, калориями, весом и спортивной активностью и т.д.

Есть в этой проге и такое себе развлечение, как всемирное соревнование по количеству пройденных шагов. Такая игра. Месяц люди ходят, а в конце кто больше прошел, тот и побеждает. Программа считает проделанные метры, делит их на рост и высчитывает шаги.

Примечательно то, что для избежания подсчета в транспорте, счетчик реагирует на маятниковые движения телефона - поэтому во время бега или ходьбы счет идет, а в метро при чтении книги - нет.

В среднем люди делают 200000 шагов в месяц. Я, бегая пару раз в неделю и делая пешие прогулки нахаживал и 300000. Спортсмены набегали и 500 тыс.

Но вот, год назад участник с Путиным на аватарке выиграл мировое соревнование, прошагав несколько миллионов шагов.

Потом было еще пару победителей в другие месяцы с флагами РФ, никами "Россия вперед" и т.д.

Понятно, что это был чистый мухлеж.

Аферисты нашли способ обжучить прогу. Они брали телефон и, мотыляя им из стороны в сторону, накручивали умопомрачительные результаты.

Эффектом было то, что в течение месяца один миллион людей, а это среднее количество состязающихся, тщетно гнались за Пуйлом.

Миллион обладателей смартфонов премиум класса смотрели, как на пьедистал победителя восходил карлик или флаг страны-террориста и догнать их спортивным способом было невозможно.

Но создатели проги раскусили аферу с шагами и очевидно побанили мерзавцев.

Я уже представляю, как офицер РФ наяривал своим смартфоном в течении месяца, разъезжая вокруг военной части на ладе калина, зарабатывая на новую звезду.

Они ж там наверное и отчеты сдавали про мега супер пупер информационную операцию.

И все бы ничего, если бы с опозданием к этой идее не пришла еще одна команда пиарщиков.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Росія
Об'єкт
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не судите его строго, это же Гай. За что ему платят, то он и пишет.
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2 из 3 ответов | показать все
Саня Саня
Саня Саня
Команчо Горослав, можно подумать ты в этом говне бесплатно копаешься))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Команчо Горослав, Бедное ты, зомбированное животное.
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