Информационная война - это очень серьезная и эффективная часть противостояния, но иногда она может принимать курьезные формы.

Особенно когда в нее вступают не военные, а политтехнологи и пиарщики.

Еще забавно анализировать развитие методов донесения сообщений различным аудиториям.

Например меня веселит как русские использовали мобильное приложение телефона Samsung - SamsungHealth.

Это програмка для ведения здорового образа жизни. Она следит за количеством шагов, калориями, весом и спортивной активностью и т.д.

Есть в этой проге и такое себе развлечение, как всемирное соревнование по количеству пройденных шагов. Такая игра. Месяц люди ходят, а в конце кто больше прошел, тот и побеждает. Программа считает проделанные метры, делит их на рост и высчитывает шаги.

Примечательно то, что для избежания подсчета в транспорте, счетчик реагирует на маятниковые движения телефона - поэтому во время бега или ходьбы счет идет, а в метро при чтении книги - нет.

В среднем люди делают 200000 шагов в месяц. Я, бегая пару раз в неделю и делая пешие прогулки нахаживал и 300000. Спортсмены набегали и 500 тыс.

Но вот, год назад участник с Путиным на аватарке выиграл мировое соревнование, прошагав несколько миллионов шагов.

Потом было еще пару победителей в другие месяцы с флагами РФ, никами "Россия вперед" и т.д.

Понятно, что это был чистый мухлеж.

Аферисты нашли способ обжучить прогу. Они брали телефон и, мотыляя им из стороны в сторону, накручивали умопомрачительные результаты.

Эффектом было то, что в течение месяца один миллион людей, а это среднее количество состязающихся, тщетно гнались за Пуйлом.

Миллион обладателей смартфонов премиум класса смотрели, как на пьедистал победителя восходил карлик или флаг страны-террориста и догнать их спортивным способом было невозможно.

Но создатели проги раскусили аферу с шагами и очевидно побанили мерзавцев.

Я уже представляю, как офицер РФ наяривал своим смартфоном в течении месяца, разъезжая вокруг военной части на ладе калина, зарабатывая на новую звезду.

Они ж там наверное и отчеты сдавали про мега супер пупер информационную операцию.

И все бы ничего, если бы с опозданием к этой идее не пришла еще одна команда пиарщиков.