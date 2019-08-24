Афера чи допомога? Волонтер пояснила, як розпізнати шахрая

На відміну від аферистів, справжні волонтери ніколи не наполягатимуть, не проситимуть для себе і нададуть повну інформацію про те, на що потрібні кошти.

Про те, як допомогти воїнам на Донбасі та не нарватися на шахраїв, в ефірі ObozTV розповіла волонтер, народний герой України Олена Шевцова.

За словами Шевцової, допомогу краще надавати через відомі фонди або через волонтерів-фізосіб з перевіреною репутацією.

"Великі перевірені фонди – наприклад, "Повернись живим". Якщо це стосується збройних сил, збирає гроші на допомогу Сергій Притула, "Народний тил". Це вже фонди з іменем, про які знає вся Україна", – навела вона приклад.

Шевцова нагадала, що за останні 5 років волонтерські рухи сформувалися у всіх областях і містах України, і практично всі волонтери знають один одного.

Також активістка порадила перевіряти всю інформацію в інтернеті – як мінімум, загуглити назву фонду.

"Дуже багато інформації про аферистів є в інтернеті, – наголосила вона. – Хоча би просто забивати дані та цікавитися: куди допомога, кому, яка бригада, що за людина, де проживає, яка хвороба. Побільше інформації. На таких питаннях шахраї, як правило, "пливуть". Вони відповідають неточно і одразу викликають підозри".

На запитання, чого ніколи не попросить справжній волонтер, Шевцова відповіла:

"Напевно, волонтери ніколи не просять для себе. Ми тільки самі один одному допомагаємо, коли знаємо, що у кого-то якісь проблеми. Якщо це стосується ВСУ – то зараз вже немає таких примітивних потреб, як шкарпетки, одяг, їжа... Це вже більш системні проблеми, на які потрібні кошти".

"Коли людина веде себе нахабно, наполягає і щось випрошує – тут явно щось не те", – зауважила вона.

Волонтер пояснила, як розпізнати шахраїв lcmedia.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, зараз в Україні активізувалися інтернет-шахраї, які представляються "волонтерами" і виманюють гроші нібито на потреби воїнів Операції Об'єднаних сил. Часто аферисти створюють фейкові сторінки в соцмережах, копіюючи фотографії та особисті дані відомих благодійників

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