"Адвоката Януковича" Бабікова звільнили з посади заступника директора ГБР

Борис Бондар Суспільство 23:53, 2.11.2020 Оновлено: 23:53, 2.11.2020

Перший заступник глави Госбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого називають адвокатом експрезидента Віктора Януковича, звільнений наказом в.о. голови ГБР Олексія Сухачова.

Про це повідомило видання "Страна" з посиланням на слова Сухачова. Він також пояснив причину звільнення.

Сухачов розповів, що 30 жовтня було останнім робочим днем Бабікова в ГБР.

"Це було моє рішення. Є ряд причин. Головна причина – конфлікт інтересів через те, ким він був до роботи в Госбюро розслідувань", – пояснив керівник ГБР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Бабіков брав участь в судових засіданнях щодо президента-втікача Віктора Януковича як його адвокат. Журналісти опублікували аудіо судового засідання в 2019 році, на якому Януковичу вибирали запобіжний захід

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