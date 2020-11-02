"Адвоката Януковича" Бабікова звільнили з посади заступника директора ГБР
Перший заступник глави Госбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого називають адвокатом експрезидента Віктора Януковича, звільнений наказом в.о. голови ГБР Олексія Сухачова.
Про це повідомило видання "Страна" з посиланням на слова Сухачова. Він також пояснив причину звільнення.
Сухачов розповів, що 30 жовтня було останнім робочим днем Бабікова в ГБР.
"Це було моє рішення. Є ряд причин. Головна причина – конфлікт інтересів через те, ким він був до роботи в Госбюро розслідувань", – пояснив керівник ГБР.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше рідні Небесної Сотні звернулися до президента України, спікера Верховної Ради і до глави Офісу генпрокурора через рішення призначити Бабікова першим заступником голови ДБР.
Він нібито знав про своє призначення ще до оголошення відомством конкурсу на посаду.
20 січня Бабіков офіційно вступив на посаду.
24 січня в ДБР зареєстрували заяву проти призначення першим заступником голови відомства Бабікова.
Народна депутатка партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар опублікувала фотодоказ того, що новообраний заступник голови ДБР в 2018 році був адвокатом Януковича.
Бабіков брав участь в судових засіданнях щодо президента-втікача Віктора Януковича як його адвокат. Журналісти опублікували аудіо судового засідання в 2019 році, на якому Януковичу вибирали запобіжний захід