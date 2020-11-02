"Адвоката Януковича" Бабікова звільнили з посади заступника директора ГБР

Перший заступник глави Госбюро розслідувань Олександр Бабіков, якого називають адвокатом експрезидента Віктора Януковича, звільнений наказом в.о. голови ГБР Олексія Сухачова.

Про це повідомило видання "Страна" з посиланням на слова Сухачова. Він також пояснив причину звільнення.

Сухачов розповів, що 30 жовтня було останнім робочим днем Бабікова в ГБР.

"Це було моє рішення. Є ряд причин. Головна причина – конфлікт інтересів через те, ким він був до роботи в Госбюро розслідувань", – пояснив керівник ГБР.

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