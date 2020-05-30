Медичне страхування в Україні має застосовуватися не тільки до медпрацівників, а й до пацієнтів і їх родичів.

Про це в ефірі ObozTV заявив адвокат, експерт з медичного права Максим Баришніков. "Страхування повинно бути двостороннім: з одного боку, належним чином слід страхувати від професійних ризиків самих медпрацівників, а з іншого боку необхідно забезпечувати страхування цивільної відповідальності медпрацівників і медустанов щодо пацієнтів та їхніх родичів", – підкреслив він.

Адвокат запропонував страхувати пацієнтів від помилок лікарів

У цьому контексті адвокат повідомив, що часто-густо права пацієнтів вимагають коштовного і тривалої захисту в судових інстанціях.

Він озвучив пропозицію про запровадження презумпції того, що кожен страховий випадок з медичними працівниками стався через виконання ними своїх професійних обов'язків. "Як ви доведете, що конкретний лікар захворів в лікарні або під час виконання своїх трудових обов'язків, а не десь в транспорті, вдома або десь ще?" – зауважив адвокат.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що президент Володимир Зеленський підтримує ідею страхування всіх медиків на випадок захворювання коронавірусом.