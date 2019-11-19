Адвокат розповів про причини затримання голови Укрексімбанку Гриценка

Генеральна прокуратура вбачає "протизаконність" у діях очільника Укрексімбанку Олександра Гриценка у проведенні стягнення на користь установи грошових коштів та цінних паперів які були предметом застави за неповернений кредит.

Про це сказано в офіційно врученому повідомленні про підозру, повідомив адвокат Гриценка Денис Галанський.

За його словами, інших обставин "протизаконної" діяльності Гриценка на посаді Голови правління Укрексімбанку, повідомлення про підозру не містить.

Олександр Гриценко 5 канал

Як зазначив Галанський, Гриценко, на посаді Голови правління Укрексімбанку, забезпечив відшкодування збитків державного банку, які утворилися як наслідок неповернення кредиту в сумі 160 млн. дол. США, зарахувавши в дохід державного банку грошові кошти та цінні папери, які були предметом застави.

Дані операції були проведені ним на виконання рішень судів (Ухвали Голосіївського районного суду м.Києва від 26.09.2014 р. 28.10.2014 р.), які були, і наразі, залишаються чинним, обов'язковими для виконання.

"Вказані дії Олександра Гриценка: виконання своїх посадових обов`язків - ліквідацію збитків державного банку, - працівники ГПУ вважають протизаконними, що і виклали в повідомленні про підозру", – зазначив Галанський.

Як писав OBOZREVATEL, 16 ноября, СБУ задержала главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Изначально в СМИ сообщили о похищении банкира, однако позже эту информацию опровергла член набсовета финучреждения Виктория Страхова.

Его адвокат заявил, что Гриценко задержали за то, что он забрал средства Януковича в пользу государства.

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