В Офісі Генерального прокурора України готують іще дві кримінальні справи проти п’ятого президента Петра Порошенка за хуліганство.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі телеканалу "Прямий", посилаючись на неофіційні джерела в ОГПУ.

"Сюжет такий – "хуліганство, скоєне колишнім п’ятим президентом Порошенком з особливим цинізмом і зневагою до суспільства". Один епізод був 25 лютого, а другий – 27 лютого минулого року у ході поїздки по Запоріжжю та Червонограду", – зазначив він.

Адвокат повідомив про підготовку нових кримінальних проваджень проти Порошенка Скріншот відео

Адвокат наголосив, що у ситуації із політичними переслідуваннями Порошенка Генпрокуратура під керівництвом Ірини Венедіктової і ДБР перетнули червоні лінії, за якими закінчується здоровий глузд і адекватність. Він вважає, що їх стиль поведінки запозичений у російських чиновників, які не переймаються ні законністю, ні репутацією в суспільстві, а виконують найабсурдніші вказівки згори.

"Я не знаю, як вони будуть це розслідувати, як вони це будуть пояснювати. Що не так з усіма цими справами? Вони не бояться, що їм не повірить суспільство. Вони не бояться видаватися смішними. Вони не бояться, що суспільство прийде до них і спитає – що ви робите? Ви на що витрачаєте гроші? Вони готові у такому форматі вийти і сказати: так, ми витрачаємо ваші гроші на те, щоб розслідувати, як президент Порошенко здійснив хуліганство. А хіба щось не так? І це сумні новини сьогоднішнього дня", – підсумував адвокат.

Відео дивитися з 18:50:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко в середу, 10 червня, під будівлею ДБР заявив, що політичні переслідування проти нього – це свідчення відчаю і безсилля, і вони не мають нічого спільного з євроінтеграцією та європейськими цінностями.

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