Адаптивний карантин в Україні введуть за особливим алгоритмом: МОЗ назвало критерії
З 11 травня влада в регіонах України матиме право посилювати ті чи інші карантинні заходи залежно від ситуації, тобто діятиме так званий адаптивний карантин.
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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зараз розробляється відповідний алгоритм і критерії для рекомендацій щодо посилення карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Думаю, що днями ми вже зможемо їх надати нашим регіонам", – зазначив він.
За словами голови МОЗ, в Україні вже запроваджені елементи адаптивного карантину. Наприклад, планові операції дозволені в регіонах, де навантаження в лікарнях у зв’язку з COVID-19 не перевищує 50%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під адаптивний карантин потраплять ті регіони, де спостерігатиметься високий рівень зараження COVID-19.