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8 травня • оновлено в 13:32
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Адаптивний карантин в Україні введуть за особливим алгоритмом: МОЗ назвало критерії

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З 11 травня влада в регіонах України матиме право посилювати ті чи інші карантинні заходи залежно від ситуації, тобто діятиме так званий адаптивний карантин.

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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, зараз розробляється відповідний алгоритм і критерії для рекомендацій щодо посилення карантину (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов розповів про адаптивний карантин

Максим Степанов розповів про адаптивний карантин

"Думаю, що днями ми вже зможемо їх надати нашим регіонам", – зазначив він.

За словами голови МОЗ, в Україні вже запроваджені елементи адаптивного карантину. Наприклад, планові операції дозволені в регіонах, де навантаження в лікарнях у зв’язку з COVID-19 не перевищує 50%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під адаптивний карантин потраплять ті регіони, де спостерігатиметься високий рівень зараження COVID-19.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус карантин
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