Після 22 травня в Україні продовжать обмеження і вводитимуть адаптивний карантин на підставі трьох критеріїв.

Про це на брифінгу у вівторок, 19 травня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Якщо регіон дотримуватиметься цих критеріїв, він може перейти на наступний рівень послаблення. Етапи ми будемо вводити 22 травня, 1 червня, 10 червня, й 21 червня", – повідомив він.

Карантин в Україні

Міністр зазначив, що, починаючи з 22 травня, кожні 10 днів вводитимуть новий етап послаблення карантину на підставі таких критеріїв:

Рівень захворюваності на 100 тисяч населення за останні 7 днів;

Кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях не повинна перевищувати 50%;

Кількість тестів, які проводяться в кожному регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня, але трохи послабив.