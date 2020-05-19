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19 травня • оновлено в 10:13
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Адаптивний карантин в Україні: у МОЗ назвали критерії для введення

8.4т
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Після 22 травня в Україні продовжать обмеження і вводитимуть адаптивний карантин на підставі трьох критеріїв.

Про це на брифінгу у вівторок, 19 травня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"Якщо регіон дотримуватиметься цих критеріїв, він може перейти на наступний рівень послаблення. Етапи ми будемо вводити 22 травня, 1 червня, 10 червня, й 21 червня", – повідомив він.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Міністр зазначив, що, починаючи з 22 травня, кожні 10 днів вводитимуть новий етап послаблення карантину на підставі таких критеріїв:

  • Рівень захворюваності на 100 тисяч населення за останні 7 днів;

  • Кількість пацієнтів із COVID-19 у лікарнях не повинна перевищувати 50%;

  • Кількість тестів, які проводяться в кожному регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня, але трохи послабив.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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