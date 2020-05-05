Адаптивний карантин в Україні: що це та яким регіонам загрожує

Карантин в Україні продовжили до 22 травня, але в деяких областях після зняття обмежень може бути запроваджено "адаптивний карантин".

Про це на засіданні уряду повідомив глава МОЗ Максим Степанов. Під адаптивний карантин потраплять ті регіони, де спостерігатиметься високий рівень зараження COVID-19.

"Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області – Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності. Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке саме, як і в інших областях і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо велику палітру засобів торгівлі, то десь – це буде менше", – сказав міністр.

Степанов додав, що ситуація з COVID-19 в областях буде постійно моніторитися та в разі зростання кількості хворих вводитимуться локальні обмеження.

Карантин в Україні

Карантин до 2020 року

За словами прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, адаптивний карантин можуть вводити до кінця 2020 року. Глава Кабміну наголосив, що відповідальність за спалахи хвороби в регіонах після ухвалення рішення про адаптивний карантин нестиме місцева влада.

Для визначення областей, в яких необхідно ввести обмеження, буде проведена комісія.

"Провести Нацкомісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та ухвалити рішення залежно від ситуації, що склалася станом на 11 травня у трьох областях-лідерах щодо введення окремих карантинних обмежень у регіонах, де епідситуація гірша, ніж загалом у країні", – зазначив Шмигаль.

Де в Україні можуть ввести "адаптивний карантин"

За словами Шмигаля, комісія ретельно вивчатиме ситуацію з COVID-19 у Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській областях та Києві.

"У нас є області, в яких досить високий рівень захворюваності на коронавірус. Тому ми не можемо дозволити собі послабити карантин скрізь однаково", – додав Степанов.

Додамо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив, що з кінця квітня у трьох областях значно зросла кількість підтверджених випадків COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин до 22 травня, але з 11 травня дещо послаблять. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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