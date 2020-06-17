Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 липня, – Шмигаль

В Україні продовжили дію адаптивного карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу нового типу до 31 липня.

Відповідне рішення з доопрацюванням в одноденний термін ухвалив Кабмін на засіданні в середу, 17 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Враховуючи зростання кількості хворих на COVID-19, ми продовжуємо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім цього, прем’єр додав, що уряд має намір розглянути запропонований МОЗ оновлений підхід, який передбачає посилення карантинних обмежень в окремих областях. За його словами, йдеться лише про випадки, якщо цього вимагатиме ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у регіонах.

Анонсував Шмигаль і зміну графіків початку роботи підприємств і організацій в окремих галузях економіки. Зокрема, щоб розтягнути в часі години "пік", у які не має виникати такої навантаженості на громадський транспорт, яка спостерігається нині. Так, початок робочого дня для деяких установ можуть перенести до 10:00.

Також уряд чітко зафіксував заборони, які діють упродовж карантину, згідно з якими не дозволяється:

перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту;

перевезення в транспорті пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено місць для сидіння.

У громадських місцях під час карантину в Україні заборонено перебувати без масок

"Ми розуміємо, що для того, аби це вимагати, людям потрібно створити відповідні умови, за яких вони зможуть дотримуватися карантинних обмежень", – підкреслив прем’єр.

Тому він закликав голів міських адміністрацій випустити максимальну кількість рейсів на маршрути, за необхідності, створити нові, однак не допустити того, щоб люди їздили у переповненому транспорті.

Водночас керівництву Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ прем’єр доручив посилити контроль за дотриманням карантинних правил.

"Відповідальні не мають страждати від дій безвідповідальних людей", – резюмував Шмигаль.

Голів міських адміністрацій закликали вжити заходів для зменшення навантаженості на громадський транспорт під час карантину

Що стосується оновленого механізму, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень, то вони встановлюватимуться щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

Зазначається, що регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься той, у якому наявна одна з наступних ознак:

завантаженість ліжок становить понад 50%;

середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків на 100 тис. населення.

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 17 червня в Україні офіційно підтверджено 33 234 випадки коронавірусної інфекції. З них 758 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.