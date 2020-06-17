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Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 липня, – Шмигаль

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
33,2 т.
Адаптивний карантин в Україні продовжать до 31 липня, – Шмигаль

В Україні продовжили дію адаптивного карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу нового типу до 31 липня.

Відповідне рішення з доопрацюванням в одноденний термін ухвалив Кабмін на засіданні в середу, 17 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Враховуючи зростання кількості хворих на COVID-19, ми продовжуємо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім цього, прем’єр додав, що уряд має намір розглянути запропонований МОЗ оновлений підхід, який передбачає посилення карантинних обмежень в окремих областях. За його словами, йдеться лише про випадки, якщо цього вимагатиме ситуація щодо захворюваності на COVID-19 у регіонах.

Анонсував Шмигаль і зміну графіків початку роботи підприємств і організацій в окремих галузях економіки. Зокрема, щоб розтягнути в часі години "пік", у які не має виникати такої навантаженості на громадський транспорт, яка спостерігається нині. Так, початок робочого дня для деяких установ можуть перенести до 10:00.

Також уряд чітко зафіксував заборони, які діють упродовж карантину, згідно з якими не дозволяється:

  • перебування в громадських будинках, спорудах та транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту;

  • перевезення в транспорті пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено місць для сидіння.

У громадських місцях під час карантину в Україні заборонено перебувати без масок

У громадських місцях під час карантину в Україні заборонено перебувати без масок

"Ми розуміємо, що для того, аби це вимагати, людям потрібно створити відповідні умови, за яких вони зможуть дотримуватися карантинних обмежень", – підкреслив прем’єр.

Тому він закликав голів міських адміністрацій випустити максимальну кількість рейсів на маршрути, за необхідності, створити нові, однак не допустити того, щоб люди їздили у переповненому транспорті.

Водночас керівництву Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ прем’єр доручив посилити контроль за дотриманням карантинних правил.

"Відповідальні не мають страждати від дій безвідповідальних людей", – резюмував Шмигаль.

Голів міських адміністрацій закликали вжити заходів для зменшення навантаженості на громадський транспорт під час карантину

Голів міських адміністрацій закликали вжити заходів для зменшення навантаженості на громадський транспорт під час карантину

Що стосується оновленого механізму, за якими в регіонах зі значним поширенням COVID-19 може відбуватися посилення карантинних обмежень, то вони встановлюватимуться щодо:

  • проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

  • діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

  • роботи метрополітену;

  • перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

  • відвідування закладів дошкільної освіти;

  • роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

  • діяльності закладів харчування.

Зазначається, що регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважатиметься той, у якому наявна одна з наступних ознак:

  • завантаженість ліжок становить понад 50%;

  • середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань становить менш ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 понад 11%;

  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 більш ніж 8 випадків на 100 тис. населення.

Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії ТЕБ і НС на основі оцінки епідемічної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 17 червня в Україні офіційно підтверджено 33 234 випадки коронавірусної інфекції. З них 758 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

УкраїнаКарантин в УкраїніКоронавірусКабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль
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  1. /Суспільство