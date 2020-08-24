Адаптивний карантин в Україні може закінчитися через тиждень: де та які обмеження діють

В Україні 24 серпня, на 166-й день карантину, введеного Кабміном із 12 березня через пандемію COVID-19, набули чинності зміни щодо епідемічного зонування регіонів.

Міста й села по-новому розподілили в "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену" зони. Водночас до закінчення самого адаптивного карантину в країні залишився тиждень, адже на засіданні уряду 22 липня було ухвалено рішення про його продовження тільки до 31 серпня.

OBOZREVATEL нагадує, які обмеження і в яких епідемічних зонах діють для українців на цей момент.

У "червоній" зоні карантину заборонено роботу громадського транспорту

Так, критеріями поділу регіонів на зони залишаються заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірус, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення нових випадків зараження, а також коефіцієнт виявлення захворювання.

Зазначимо, що карантинні обмеження будуть більш жорсткими для "жовтої" зони епідемічної небезпеки, тоді як для "помаранчевої" вони стануть трохи м’якшими.

"Зелена" зона передбачає:

перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах;

проведення масових заходів у кількості не більш ніж 1 людина на 5 кв. м;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

"Жовта" зона (+ обмеження "зеленої"), забороняється:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

Рівні епідемічної небезпеки на територіях України, які набули чинності з 00:00 понеділка, 24 серпня 2020 року

"Помаранчева" зона (+ обмеження "жовтої"), забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

приймання нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

"Червона" зона (+ обмеження "помаранчевої"), забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 24 серпня, в Україні офіційно підтверджено 106 757 випадків коронавірусної інфекції. З них 1799 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померло 2293 особи, а 52 524 пацієнти повністю побороли хворобу.