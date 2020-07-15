Аброськін розповів, чому терористи бояться випускати молодь з ОРДЛО: не через СОVID-19

Терористи бояться випускати молодь з тимчасово окупованих територій, щоб ті не вступали в українські виші.

Про це написав у Facebook колишній глава Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Він додав, при цьому вони активно рекламують виїзд на навчання в Росію і обіцяють фінансову допомогу.

"Головна причина заборони випуску наших громадян у віці до 20 років з окупованих територій Донецької та Луганської областей - це зовсім не страх перед СОVID-19. Насправді вони бояться, як чорт ладану, що молодь масово почне виїжджати для вступу до наших вищих навчальних закладів", – зазначив колишній глава поліції Донецької області.

За словами Аброськіна, патріотично налаштовані українці, які змушені проживати в ОРДЛО, розповідають йому, що недопущення виїзду молоді обговорюють на всіх рівнях "квазіреспубліки ДНР".

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Раніше OBOZREVATEL писав, що молоді люди з ОРДЛО прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію, щоб вступити до вузів.