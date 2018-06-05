Абонентська плата на воду і тепло: з'явилася реакція українців

Новина про введення абонентської плати на опалення і воду за європейським стандартом викликала переполох в мережі.

OBOZREVATEL дізнався у читачів, які масово обговорюють це питання, як вони ставляться до таких нововведень.

Згідно з проведеним опитуванням, 50% його учасників категорично проти такої ініціативи. Крім того, вони вважають, що Міжнародний валютний фонд не має права нав'язувати абонплату.

Разом з тим, 43% опитаних вважають, що з нововведенням потрібно почекати, аргументуючи це тим, що в країні зарплата не дотягує до європейського рівня.

Всього 5% респондентів згодні з необхідністю введення абонентської плати на опалення і воду за європейським стандартом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна для отримання чергового кредитного траншу від МВФ повинна виконати цілий ряд вимог, серед яких введення абонентських плат на опалення і газ. Оновлену версію меморандуму президент, глава НБУ і міністр фінансів підписали ще в минулому році. Одною з невиконаних умов є введення абонплати на газ і опалення.

Найближчим часом в Україні її можуть ввести, що прописано в законі "Про житлово-комунальні послуги", який вступає в силу 10 червня. Для споживачів комунальних послуг буде введено таке поняття, як "плата за абонентське обслуговування" - сума, яку споживач платить виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору.

Експерт з питань ЖКГ Сергій Пінчук пояснив, що мешканці багатоквартирних будинків зможуть не погодитися із запропонованою абонплатою.