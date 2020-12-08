Абоненти 'Київстар' уже два роки допомагають хворим малюкам в українських лікарнях

Спільній ініціативі Київстар та платформи dobro.ua від Міжнародного Благодійного Фонду "Українська Біржа Благодійності" (МБФ УББ) "Дитяча надія" виповнилося два роки. За цей час абоненти мобільного оператора перерахували понад 5,5 мільйонів гривень та допомогли 15 дитячим лікарням в Україні.

"Дитяча надія" була заснована Київстар та МБФ "Українська Біржа Благодійності" в грудні 2018 року. Основна мета проєкту – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. За час існування ініціативи дитячою надією стали майже 100 тисяч абонентів Київстар, 16 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця та онкологічними захворюваннями. Середній розмір пожертви через SMS становить 15 гривень.

"Ініціатива "Дитяча надія" щоразу доводить теорію маленьких добрих справ – разом тисячі невеликих пожертв склали вже 5,5 мільйонів гривень, на які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів. За два роки існування проєкту відправлено понад 300 тисяч благодійних SMS, а допомогу вже отримали 28 відділень українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що стають справжньою дитячої надією.", – зазначає Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Усі залучені кошти йдуть на забезпечення дитячих лікарень сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами. Зокрема, на гроші, які перераховували абоненти Київстар за допомогою SMS-повідомлень, було закуплено та передано обладнання та матеріалів для 15 лікарень по всій Україні - Інституту ім. М. Амосова, Національного інституту раку, НДСЛ "ОХМАТДИТ", Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова та Інституту Серця у Києві; Одеської обласної дитячої лікарні, Міської дитячої клінічної лікарні №3 та Дитячому консультативно-діагностичному центру в Одесі; Дніпропетровської обласної дитячої лікарні, Міської дитячої клінічної лікарні №6 та Обласного клінічного центру дитячої кардіології і кардіохірургії у Дніпрі; Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ", Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру та Міської дитячої клінічної лікарні м. Львова. Щороку ці лікарні допомагають долати хвороби близько 50 тисячам маленьких пацієнтів.

Проєкт здійснюється у партнерстві з платформою dobro.ua від МБФ Українська Біржа Благодійності (УББ), яка провела моніторинг дитячих медичних закладів України та досконало знає їхні реальні потреби. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками. 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Фонд самостійно закуповує всі необхідні матеріали для лікарень. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на сайті Української Біржі Благодійності.

"Ми натхненні тим, що разом з оператором мобільного зв'язку створили зручний, швидкий та якісний механізм допомоги медичним закладам у різних кутках нашої країни. Багато дитячих лікарень отримали допомогу, яка дозволяє медикам рятувати життя малюків покладаючись не лише на свій досвід та удачу, а й на сучасне медичне обладнання. Продовжуймо бути дитячою надією разом!" - говорить Ірина Гуцал, директорка платформи dobro.ua, МБФ "Українська Біржа Благодійності".

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Розмір внеску не має значення, адже кожна гривня допомагає добрій справі. Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням kyivstar.ua/charity-ubb.