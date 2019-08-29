"Воювати або гнити у в'язниці": Пушилін ухвалив несподіване рішення щодо армії "ДНР"

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін помилує засуджених, які відбувають покарання на території "республіки", в обмін на їх службу в "армії".

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, засудженому дадуть вибір – або служити в рядах "славних бійців ДНР", або ж гнити у в'язниці до кінця свого терміну.

"Це стосується не тільки зеків, але й тих, що знаходяться в слідчих ізоляторах і підвалах. Вже є вказівка посилити поводження з засудженими, щоб вони добровільно-примусово просили помилування. Так що скоро в армії "ДНР" з'явиться гарматне м'ясо, яке буде займатися брудними роботами: робити проходи на мінних полях, копати траншеї і ганяти за бухлом", – припустив блогер.

Розпорядження в "ДНР"

Баринов нагадав, що станом на сьогодні збройні підрозділи "ДНР" укомплектовані на 20-25%. Рекрутингова компанія, яка проходить у містах, не дає результатів. Адже "ніхто не хоче йти на вірну смерть, ще й при цьому нічого не мати взамін".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч з 25 на 26 серпня в місті Стаханов було затримано 12 терористів в стані сильного алкогольного сп'яніння. Найманці штормили місцевий магазин, аби дістати спиртні напої.

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