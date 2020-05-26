АБК Дніпро забезпечує водою медиків Дніпропетровщини

Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро надає благодійну допомогу медикам Дніпра. З початку квітня у 2 лікарні міста, що займаються лікуванням пацієнтів з коронавірусною хворобою, доставлено вже більше 4 тонн води. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі компанії.

В АБК Дніпро розповіли, що щотижня протягом останніх півтора місяців у 21 міську лікарню Дніпра і в Дніпропетровську обласну лікарню імені Мечникова відправляли партії мінеральної води "Петриківська", розфасованої в 1,5-літрові пляшки.

В цілому, обсяг переданої на безоплатній основі води досяг 4 тонн – по 2 тонни в кожен медичний заклад.

І на цьому в АБК Дніпро зупинятися не збираються.

Сергій Іванов, генеральний директор АБК Дніпро

"Ми є соціально відповідальним бізнесом. І не могли залишатися осторонь в той час, коли вся країна бореться з пандемією коронавірусу. Вважаємо своїм обов'язком надати посильну допомогу медикам, які ризикують собою, рятуючи життя іншим. Саме тому ми почали забезпечувати водою дві найбільші лікарні в області – і продовжимо це робити доти, поки криза не буде подолана", - зазначив генеральний директор компанії Сергій Іванов.

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