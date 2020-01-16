"Абияк зліпили!" Геолог пояснив небезпеку Кримського мосту

Місце, на якому російські окупанти спорудили Кримський міст, абсолютно для цього непридатне. Тому його можна вважати небезпечним.

Про це розповів російський геолог, доктор наук у Російській академії наук Юрій Медовар, передає "Крим.Реалії". Він назвав споруду критичною.

"Це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту, але проєктувальники вирішили догодити. Цей міст критичний. На догоду одній людині вони його начебто абияк звели", – сказав російський вчений.

Геолог назвав Кримський міст "критичним" utro.ru

Крім того, Медовар заявив, що "ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному потязі, на жодній машині".

Раніше російські окупанти у Криму заявили про завершення будівництва залізничної частини Кримського моста. Зі свого боку кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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