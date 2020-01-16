Головна Новини
16 січня • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Абияк зліпили!" Геолог пояснив небезпеку Кримського мосту

1.6т
Читати матеріал російською

Місце, на якому російські окупанти спорудили Кримський міст, абсолютно для цього непридатне. Тому його можна вважати небезпечним.

Про це розповів російський геолог, доктор наук у Російській академії наук Юрій Медовар, передає "Крим.Реалії". Він назвав споруду критичною.

"Це місце було абсолютно непридатне для будівництва мосту, але проєктувальники вирішили догодити. Цей міст критичний. На догоду одній людині вони його начебто абияк звели", – сказав російський вчений.

Геолог назвав Кримський міст "критичним"

Геолог назвав Кримський міст "критичним"

utro.ru

Крім того, Медовар заявив, що "ніколи в житті по цьому мосту не поїхав би на жодному потязі, на жодній машині".

Раніше російські окупанти у Криму заявили про завершення будівництва залізничної частини Кримського моста. Зі свого боку кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Кримський міст
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
7
15
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Пару лет назад здесь уже это було
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидосвиньи, все к корытцу. Информационных помоев от старика Медовара подвезли. Несвежие, правда, но в условиях тотальной зрады, не вам перебирать харчами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Медовар - агент ФСБ, его задача - выставлять украинцев идиотами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги