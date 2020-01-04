"А якщо в гості прийшли родичі..." Блогер підрахував, у скільки обійшовся Новий рік в Донецьку

В середньому по 2 тисячі гривень або 5 тисяч рублів на сім'ю з чотирьох осіб витратили на святкування Нового року жителі окупованого Росією Донецька.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Фашик Донецький. За його словами, це мінімальні цифри, без подарунків для дітей та алкоголю разом із шампанським.

Ціни в "ДНР"

"На сім'ю із двох дорослих і двох дітей витратили як мінімум 5 тисяч рублів (2 тис грн. – ред), на солодощі дітям ще півтори тисячі (570 грн. – ред) і стільки ж на бухло. Ну а якщо хочеш червону рибу і всякі делікатеси, а не бутор, потрібно 20 тисяч (7,5 тис грн. – ред), не менше. Тих, хто собі можуть дозволити стільки викинути на свято, одиниці – зарплата в 300 доларів вважається в Донецьку блатною і бажаною. А якщо ще на святкування прийшли родичі – вважай, що Новий рік зіпсований: вони п'ють і жеруть", – повідав блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік в окупованому Росією Донецьку терористи затримали близько тисячі осіб з українськими паспортами. Вони знаходилися на вулицях Донецька в новорічну ніч, місцевий "патруль" перевіряв їх вибірково, висмикуючи із натовпу.

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