Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

А як же "Новоросія"? "ДНР" і "ЛНР" раптово визнали себе Україною

5.9т Читати матеріал російською

Більшість жителів Донбасу заявили, що вважають терористичні "ДНР" і "ЛНР" частиною України. Характерно, що таку думку висловили як жителі вільних територій, так і тимчасово окупованих.

Про це йдеться в опитуванні громадської думки, яке було проведене берлінським Центром східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) з лютого по березень 2019 року.

Згідно з його результатами, 54,5% жителів псевдореспублік вважають ці землі частиною української території. З них 31% хотіли б автономії у складі України, а 23,5% висловилися за повернення як Донецької та Луганської областей.

Що стосується мирних територій Донбасу, то там понад 95% жителів вважають "ДНР" і "ЛНР" українськими.

Новини
Приціл на парламентські вибори? У бажанні "ДНР" повернутися в Україну побачили тривожний сигнал

"ДНР" і "ЛНР" визнали себе Україною

"ДНР" і "ЛНР" визнали себе Україною

LB.ua

На новину про активну підтримку України у тимчасово окупованих частинах Донбасу відреагував український журналіст Денис Казанський. Він звернув увагу на той факт, що матеріали з меседжем "Донбас – це Україна" почали з'являтися навіть у російських ЗМІ.

"Російським ЗМІ тепер наказано вважати ОРДЛО Україною. І ось уже "російський Донбас" легким порухом руки перетворюється на український. Все за Орвелом. Спочатку "Донбас – це Новоросія", тепер" Донбас завжди був Україною", – із сарказмом прокоментував він зміну риторики на тимчасово окупованих територіях на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до тимчасово окупованого Луганська нібито прибула делегація з Росії на чолі з радником президента Росії Владиславом Сурковим, якого називають автором війни на Донбасі. Метою їхнього візиту може бути злив регіону назад Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
20
40
Смішно
32
Цікаво
1
Сумно
30
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть лугандонам предателям! Украинская армия красиво пердолит росийкую армию на Донбассе! война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Rish kostya
Rish kostya
Кожедуб ruslan, Кожаный Дуб, возьми мегафон, приедь в Крым или в Донецк и прокречи там что они це предатели, тогда ты осознаешь свою несусветную ересь.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ещё в 14 году, все нормальные люди понимали, что так называемая "новороссия", это выкидыш-выпердыш. Даже не так, это зловонная коричневая масса, появившаяся в процессе дефекации Кремля . Дефекации на головы патриотов-имперцев и ватного стада .
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Злопыхатель Вежливый, А как появилась Украина?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Нас рать что там думают преступники и бандюганы лугандонии. земля там украинская, а та мразь, которая там сейчас временно обосновалась - лаптежная. И вся эта лаптежная мразь будет выбита в лаптежную смехдержаву
Показати коментар повністю
Відповісти
6
1
2 з 3 відповідей | показати всі
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Злопыхатель Вежливый, У тебя каникулы заканчиваются, безмозглого заставят учится?Эти взбудоражен? Пятый класс, седьмая четверть...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Иваненко Виталий, Виталька, а Шо такое ? Вам сегодня не делали уколы? Санитары забухали ? Смотрю, ты с утра, буйный какой то .....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...