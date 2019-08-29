А як же "Новоросія"? "ДНР" і "ЛНР" раптово визнали себе Україною

Більшість жителів Донбасу заявили, що вважають терористичні "ДНР" і "ЛНР" частиною України. Характерно, що таку думку висловили як жителі вільних територій, так і тимчасово окупованих.

Про це йдеться в опитуванні громадської думки, яке було проведене берлінським Центром східноєвропейських та міжнародних досліджень (ZOiS) з лютого по березень 2019 року.

Згідно з його результатами, 54,5% жителів псевдореспублік вважають ці землі частиною української території. З них 31% хотіли б автономії у складі України, а 23,5% висловилися за повернення як Донецької та Луганської областей.

Що стосується мирних територій Донбасу, то там понад 95% жителів вважають "ДНР" і "ЛНР" українськими.

"ДНР" і "ЛНР" визнали себе Україною LB.ua

На новину про активну підтримку України у тимчасово окупованих частинах Донбасу відреагував український журналіст Денис Казанський. Він звернув увагу на той факт, що матеріали з меседжем "Донбас – це Україна" почали з'являтися навіть у російських ЗМІ.

"Російським ЗМІ тепер наказано вважати ОРДЛО Україною. І ось уже "російський Донбас" легким порухом руки перетворюється на український. Все за Орвелом. Спочатку "Донбас – це Новоросія", тепер" Донбас завжди був Україною", – із сарказмом прокоментував він зміну риторики на тимчасово окупованих територіях на своїй сторінці у Twitter.

Российским СМИ теперь приказано считать ОРДЛО Украиной. И вот уже "русский Донбасс" легким движением руки превращается в украинский.



Все по Оруэллу. Сначала "Донбасс - это Новороссия", теперь "Донбасс всегда был Украиной". pic.twitter.com/9UTzcLE5Zu — Денис Казанський (@den_kazansky) 29 августа 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до тимчасово окупованого Луганська нібито прибула делегація з Росії на чолі з радником президента Росії Владиславом Сурковим, якого називають автором війни на Донбасі. Метою їхнього візиту може бути злив регіону назад Україні.

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