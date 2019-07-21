"А вы в Украину едете? Я тоже украинка!” Мережу обурив інцидент в потязі

Українська журналістка Нонна Стефанова розповіла в мережі історію про те, як у потязі до її сина підійшла російськомовна дівчинка із України, яка не знала рідної мови. Користувачів обурила така ситуація, вони почали коментувати пост і розповідати про схожі випадки.

Про це Стефанова написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що їхала потягом “Перемишиль-Київ” зі Львова у столицю. За її словами, з її сином Аскольдом познайомилась дівчинка, яка розмовляла російською мовою і була розгублена, почувши українську.

“Вона з Києва. Звідки їде – я не питала. Говорити сама українською – не вміє, це теж помітно. Питає нас: "А вы в Украину едете? А вы из Украины?"... "А я тоже, тоже, украинка!" – говорить мені ця дитина, якось навіть трохи розпачливо", – прокоментувала журналістка.

Діти

Стефанову обурило те, що дівчинка не знала ані слова українською. На її думку, ситуація із російськомовними київськими дітьми та їхніми батьками – дуже сумна.

“А найгірша біда – з батьками і родичами діток, які говорять українською, а на вулицях переходять на російську слухаючи шкідливі міфи про "воспитанно говорить на языке собеседника" – це така дієва мантра ФСБ, яку треба викорінювати”, – написала вона і додала, що вчить свого сина у будь-якій ситуації розмовляти рідною мовою.

У мережі почали обурено коментувати пост та розповідати про схожі випадки.

“Нонночка, повністю з тобою згідна і тебе підтримую!!! Ми в Одесі зіткнулись з тією ж проблемою…”, “...Реально бісить, це прямий результат державної політики: школа державна, робоча мова в ній – державна, а діти, які там щодня по 6 годин упродовж 8 років – не можуть 5 слів до купи скласти…”, “От ще що цікаво, я, народившись і живучи в Києві, в дитинстві ніколи не переходила на російську чомусь. І ніколи не відчувала якогось конфлікту на мовному ґрунті. Так це був СРСР. Чому ж у незалежній Україні діти з україномовних сімей так часто стали переходити на російську? Не розумію”, – написали користувачі.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

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