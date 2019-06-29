"А в*та скиглить": в Криму окупанти накликали на себе гнів місцевих жителів

В окупованому Севастополі місцеві жителі розгнівані діями окупантів, які часто перекривають рух в центрі міста, що створює жахливі затори.

На ситуацію звернув увагу блогер КРИМський бандерівець на своїй сторінці в Twitter.

"Крим. Окупанти в центрі Севастополя проводять виставку, на якій демонструють в*ті автозаки Росгвардії і ракетні комплекси. А в*та тим часом виє в соцмережах: "Скільки можна перекривати центр?!?! Кожен день якесь свято! Затори жахливі!!!", - сказано в повідомленні.

Крим. Окупанти в центрі Севастополя проводять вставку, на якій демонструють ваті автозаки Росгвардіі і ракетні комплекси. А вата тим часом виє в соцмережах: "Скільки можна перекривати центр?!?! Кожен день якесь свято! Пробки жахливі !!!" pic.twitter.com/rlBPnIBpO5 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 29 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму місцеві жителі поскаржилися на непомірно високі ціни сезонних фруктів – полуниці, черешні та абрикосів.

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