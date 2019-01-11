''А Сталін – герой?'' Захарову яскраво поставили на місце через Бандеру

Офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову висміяли в мережі через безглузді заяви про лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру.

Її висловлювання про нібито героїзацію нацистів прокоментував у Facebook український політолог Олексій Голобуцький. Їдкі коментарі залишили й користувачі.

"Державному відзначення в Україні дня народження Степана Бандери речник МЗС РФ Маша Захарова присвятила цілу прес-конференцію", – написав Голобуцький.

Марія Захарова DP.ru

"Створюється враження, що київський режим хоче не просто підтасувати історичні факти, а підмінити пам'ять українського народу і його героїчне минуле псевдогероями", – заявила Захарова.

У відповідь на це Голобуцький написав, що подібні істерики кремлівського пулу не справляють значного враження і їм варто вже перестати весь час дивитися в бік Києва. "Ну звичайно, Бандера з Шухевичем – "псевдогерої", а м'ясник Жуков - "справжній герой". І Сталін, звичайно. І інші імперські кати", – зазначив він.

Підкреслив Голобуцький також, що хотів би подивитися на реакцію Кремля, якщо Україна визнає період перебування в СРСР "окупаційним".

Підтримали думку політолога і користувачі. "Краще б ця алкоголічка про проблеми російської глибинки думала", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова зганьбилася фото в валянках.

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