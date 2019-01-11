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''А Сталін – герой?'' Захарову яскраво поставили на місце через Бандеру

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Офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову висміяли в мережі через безглузді заяви про лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру.

Її висловлювання про нібито героїзацію нацистів прокоментував у Facebook український політолог Олексій Голобуцький. Їдкі коментарі залишили й користувачі.

"Державному відзначення в Україні дня народження Степана Бандери речник МЗС РФ Маша Захарова присвятила цілу прес-конференцію", – написав Голобуцький.

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"Як із окружної": Захарову підняли на сміх через ''б*ндерівський капелюх''

Марія Захарова

Марія Захарова

DP.ru

"Створюється враження, що київський режим хоче не просто підтасувати історичні факти, а підмінити пам'ять українського народу і його героїчне минуле псевдогероями", – заявила Захарова.

''А Сталін – герой?'' Захарову яскраво поставили на місце через Бандеру

У відповідь на це Голобуцький написав, що подібні істерики кремлівського пулу не справляють значного враження і їм варто вже перестати весь час дивитися в бік Києва. "Ну звичайно, Бандера з Шухевичем – "псевдогерої", а м'ясник Жуков - "справжній герой". І Сталін, звичайно. І інші імперські кати", – зазначив він.

Підкреслив Голобуцький також, що хотів би подивитися на реакцію Кремля, якщо Україна визнає період перебування в СРСР "окупаційним".

Підтримали думку політолога і користувачі. "Краще б ця алкоголічка про проблеми російської глибинки думала", – написали в коментарях.

''А Сталін – герой?'' Захарову яскраво поставили на місце через Бандеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова зганьбилася фото в валянках.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Марія ЗахароваОлексій Голобуцький
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
По воспоминаниям выживших в условиях гитлеровских концлагерей и ужасающих городских гетто, наибольшей жестокостью и звериной алчностью отличалась украинская охрана - "шутцманшафт", немецкое начальство часто доверяло им самую грязную работу - экзекуции, расстрелы, обыски карманов в одежде своих жертв. Уничтожая евреев, украинские нацисты старались в своём служебном рвении превзойти своих немецких "учителей". С особым садистским удовольствием украинские эйнзатцгруппы из батальонов "Роланд" и "Нахтигаль" лишали жизни стариков, женщин и детей только за то, что они евреи...
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
а где поставили..?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Степан Бандера настоящий герой - он и сейчас на мокшанутых кацапов страху наводит!
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