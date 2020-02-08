"А лесбі є? Знайдемо!" Українські журналісти влаштували онлайн-експеримент із повіями

Журналісти видання "Телеграф" у Кременчуці, Полтавської області провели експеримент щодо купівлі інтим-послуг у місті.

Про "асортимент" жриць любові й інтернет-розводи в цій сфері вони розповіли в своєму матеріалі. Відзначають, що панянки – найрізноманітніші. У віці від 17 до 55 років.

"Індивідуалки без обману", "доглянута киця", "лежу в ліжку без трусиків, чекаю тебе", "вдома сама", "красоточка кличе", "робочі губки". Яких тільки дівчат немає: в сукнях, в панчішках, в білизні і без неї, на тлі ялинок і диванів", – повідомили журналісти.

Журналісти провели експеримент із повіями в Кременчуці Телеграф

Після кількох безуспішних спроб додзвонитися за телефонами дівчат, знайдених в інтернеті, по одному з номерів відповів чоловік. Далі журналісти навели діалог який відбувся:

- А ми Галі дзвонимо, взагалі-то.

- Ну, взагалі-то, я адміністратор, – доноситься з трубки.

- А як Галю замовити?

- Замовляйте.

- Нам треба їхати або вона приїде? - з чудіка доводиться витягати за словом.

- Ви робите передоплату і пишете SMS або говорите адресу, куди під'їхати. І вона під'їжджає на своїй машині.

- А де гарантія, що зробимо передоплату, і вона приїде?

- Ми беремо передоплату для цих цілей, тому що було таке, що вона приїхала і поцілувала...

- А в який клуб зазвичай виїжджаєте?

- Ну, в який скажете, ось в чому справа.

- Так куди найчастіше виїжджає? – вже зрозуміло, що "адміністратор" поняття не має, що таке Кременчук.

- А ви з якого міста адміністратор?

- Ну, ви ж зі Слов'янська дзвоните?

- Ми взагалі з іншого міста, – оголошення було точно про Кременчук, але наш адміністратор взагалі не в курсі.

- Ми з Кам'янського.

- А, Кам'янка. Так це поруч, – ліпить співрозмовник повну бурду.

- А лесбі є?

- Знайдемо, була одна. Ми їй зателефонуємо.

- А куди поділися?

- Ну як би вона поїхала додому. Просто не було роботи, вона до дев'ятої вечора сиділа.

Журналісти сподівалися, що "адміністратор" скине номер картки, щоб побачити його дані, але він прислав тільки номер телефону і попросив його поповнити, оскільки картка "переповнена".

"Грошей ми, зрозуміло, не залишили. І нікому не радимо. Номер довелося заблокувати, тому як уже дуже хотів чувак на нас заробити грошей і дзвонив, нагадуючи, що пора зробити переказ", – повідомили журналісти, попередивши користувачів не потрапляти на такі "розводи".

"Експеримент показав, що спроби зв'язатися і з цими дамочками безуспішні: перекидає зареєструватися в секс-клуб, який потім не пропускає безпеку ноута і смартфона", – підсумували в матеріалі.

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