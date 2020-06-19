"А князя Володимира посадити за хрещення Русі!" Українці потролили справу проти Порошенка через Томос

У мережі активно обговорювали і жартували про кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка – за отримання Томосу та утворення Православної церкви України.

Відзначимо, що в Державному бюро розслідувань повідомили, що ведеться розслідування у справі про можливі незаконні дії вищих посадових осіб, спрямованих на "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ".

Звинувачення пред'явлені Порошенку викликали хвилю обговорення в соціальних мережах. Користувачі жартували, що крім п'ятого президента можна "судити" київського князя Володимира або Аллаха.

"У справі щодо Томосу постраждалим буде виступати голова РПЦ патріарх Кирило", "Нехай князя Володимира посадять за хрещення Русі", "Нехай ДБР відкриє справи на Аллаха, Будду, Христа, Велеса, Зевс, Ареса, Ярило – вони розпалюють ворожнечу на ґрунті вірувань", "А може це правильно розшифровується, як Державне бюро Росії?", "А може ще відкрити справу за розпалювання міжтуристичної ворожнечі шляхом отримання безвізу", "А далі буде справа за створення крутої армії, яка гідно дає відсіч. Ну і вишенькою на торті – справу за українську мову в Україні. Це ж скільки щелеп буде зламано, а це вже масові тілесні ушкодження. А якщо серйозно, то коли цей сюр скінчиться?" – писали в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL: