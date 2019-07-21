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"А голосувати?" Полякову присоромили за голе фото

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Відома українська співачка Оля Полякова опублікувала в мережі фото в одному лише купальнику. Користувачі почали невдоволено коментувати відверту фотографію, присоромивши Полякову.

Знімок з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Якщо ви втомилися гребти, розслабтеся і пливіть за течією!" – написала співачка.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram Олі Полякової

"А проголосувати?", "Ти чому не голосуєш?", "Оля Полякова – королева фотошопу", – прокоментували користувачі.

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Також кадр набрав і багато схвальних відгуків.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська поп-діва Оля Полякова похвалилася розкішними грудьми.

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Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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