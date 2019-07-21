"А голосувати?" Полякову присоромили за голе фото

Відома українська співачка Оля Полякова опублікувала в мережі фото в одному лише купальнику. Користувачі почали невдоволено коментувати відверту фотографію, присоромивши Полякову.
Знімок з відпочинку вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Якщо ви втомилися гребти, розслабтеся і пливіть за течією!" – написала співачка.
Оля Полякова
Instagram Олі Полякової
"А проголосувати?", "Ти чому не голосуєш?", "Оля Полякова – королева фотошопу", – прокоментували користувачі.
Також кадр набрав і багато схвальних відгуків.
Коментарі
Скріншот
Коментарі
Скріншот
Коментарі
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська поп-діва Оля Полякова похвалилася розкішними грудьми.
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