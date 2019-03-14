"А ф*шисти в Україні": Соколова довела, що нацизм уже переміг "русскій мір"

У Росії на державних телеканалах громадян вчать нетерпимості і демонструють сюжети, що ображають людську гідність.

Однією з таких стала новина, де ведучий зробив акцент на кольорі шкіри журналістки і проілюстрував "чужинців" темношкірим чоловіком.

"Ця програма йде по телебаченню в країні, яка найбільше пишається перемогою над нацизмом і продовжує боротися з нацизмом в Україні. Це ще не пи*дець! Ми ж пам'ятаємо з чого почалися єврейські погроми і кришталеві ночі? Чому люди, які приїхали в твою країну добровільно і на законних підставах — чужинці, а народи насильно приєднані — чеченці, кабардинці, татари, буряти — це багатогранна палітра русского міра?" — каже на це українська ведуча Яніна Соколова у своїй вечірній передачі.

Крім того, показав себе і Дмитро Кисельов. Він присвятив цілий сюжет своєї підсумкової програми обуренню і образі моделі, яку "посміли" зробити обличчям китайського бренду. На думку пропагандиста, вона недостатньо гарна через плями на шкірі.

"Ви у своєму сюжеті виправдовуєте утиск людини через фізичні якості? Ви що там, йобнул*ся зовсім? Кисельов протягом 10 хвилин розповідав вам, що бувають люди з правильною і неправильною зовнішністю. Ви і надалі хочете розмірковувати про фашистів в Україні? Чи може дістанете Останкінську телевежу з ока?" — резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова зухвало висловилася про зустріч із пропагандистом Соловйовим.

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