"А другий де?" У мережі висміяли поламані пороми РФ в Криму

Після оголошеного російськими окупантами ремонту поромів в Криму, вони все одно не працюють.
Про це повідомила на своїй сторінці в Twitter кримський блогер Roksolana Today. Також вона супроводила свій пост фото неробочого порому з Севастополя.
Крім того, блогер нагадала, що раніше їх було два, але другий кудись зник.
"Севастополь. А паром все одно не працює. Його полагодили, а він не працює! Тому що ГОСТи! Їх два було. Порома. А другий де? Поплив від нас?" – написала в мережі вона.
Севастополь- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 січня 2020 р
А паром все одно не працює
його полагодили, а він не працює!
Тому що ГОСТи!
їх два було
порома
А другий то де? поплив від нас? pic.twitter.com/ctUWs8DUqd
Один з інтернет-користувачів відреагував на пост блогера, зазначивши, що раніше бачив паром "на затоці". Але де зараз знаходиться судно – не відомо.
У мережі висміяли поламані пороми РФ в Криму
twitter.com/KrimRt
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли показові фото з Криму. Дітей одягли у військову форму.
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