"А другий де?" У мережі висміяли поламані пороми РФ в Криму

Після оголошеного російськими окупантами ремонту поромів в Криму, вони все одно не працюють.

Про це повідомила на своїй сторінці в Twitter кримський блогер Roksolana Today. Також вона супроводила свій пост фото неробочого порому з Севастополя.

Крім того, блогер нагадала, що раніше їх було два, але другий кудись зник.

"Севастополь. А паром все одно не працює. Його полагодили, а він не працює! Тому що ГОСТи! Їх два було. Порома. А другий де? Поплив від нас?" – написала в мережі вона.

Севастополь

А паром все одно не працює

його полагодили, а він не працює!

Тому що ГОСТи!

їх два було

порома

А другий то де? поплив від нас? pic.twitter.com/ctUWs8DUqd - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 січня 2020 р

Один з інтернет-користувачів відреагував на пост блогера, зазначивши, що раніше бачив паром "на затоці". Але де зараз знаходиться судно – не відомо.

У мережі висміяли поламані пороми РФ в Криму twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливли показові фото з Криму. Дітей одягли у військову форму.

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