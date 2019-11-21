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21 листопада • оновлено в 07:31
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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А дело ведь не в Порошенко

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Однажды на шоу у Шустера, еще когда Юля сидела, некто Инна Богословская зачитала очередную лекцию о том, что же из себя представляет Юлия Владимировна. Зачитала с азартным негативом. А Кужель ей ответила фразой:

- Вы готовы жизнь положить на борьбу с одним человеком.

Здесь речь не в Тимошенко. И не в Богословской. Здесь речь в примере - когда ты свое время, знания, опыт тратишь на вполне мелкие вещи, в масштабах страны - мелкие. Яркий пример этому - одиозные политики. Исходящие желчью и ненавистью, по сути являющиеся мстительными и оттого жалкими - в их жизни есть Порошенко и нет Украины как Родины. Им Порошенко солнце закрывает, дышать не дает и вообще, жизнь оттого не складывается. Наблюдать это со стороны - не так чтобы забавно. А ведь могли бы свою энергию направить на созидание, а не на разрушение.

У них цель - до Нового Года положить под елочку своим избирателям какие-то "здобутки":

- "разрулить" войну;

- перезагрузить власть, и законодательную, и исполнительную, показать, что мы теперь действительно живем по-новому. Именно с такими лозунгами шел на выборы наш президент;

- ну и посадить Порошенко. Эта фишечка - особенная.

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Господин президент, вы не имеете права отсутствовать на войне. Это позор

Так вот - дело не в Порошенко. Просто и оккупация Крыма, и война на Донбассе, и ненависть из-за поребрика показала спящий дотоле спрос украинцев на самоидентификацию. И на проявление себя в этом мире как украинца, а не малоросса. А Порошенко - один из нас. Но он не заменяет всех нас априори. Не столь важна фамилия - важна суть человека, и на смену придут другие. Посадить Порошенко - это значит утолить мелкие жалкие амбиции нескольких ничтожных лиц. Но не задавить патриотизм в Украине. Это смешно - думать, что люди, выходящие на Майдан и чтящие героев - кем-то проплачены. И уж тем более вызывают сочувствие люди, на это не способные вообще.

Так что под елочку можно планировать что угодно - Украину как нацию это не убьет. Вам придется бороться с миллионами. Что касается Портнова и Зеленского - они тут решают свое, наболевшее - ведь когда тебе в лицо тычут пример действительно сильного государственника, а ты ноль в этом деле, то ножкой топчешь и кулачками машешь, чтобы спрятать его за решетку. Чтобы не напоминал тебе, кто ты на его фоне. Ладно, это мелкие интересы кучки людей. Но пресловутые 73% - вам-то что от этого? Честно, раз уже развенчаны мифы телеканала "1+1" и все то грязное и "противозаконное" что предъявлялось Порошенко - наша новая власть сама сегодня использует и не краснеет.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Реформи Зеленського Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Тарас Бор
Тарас Бор
Знаем-знаем, Кудренка,шо Петя святой.И трогать его нельзя.Его нужно понять и простить.Да и куй с ними,миллиардами им спижжеными.Мы ж богатая страна.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Дело конечно не в Порошенко. Дело в том, что украина не может экономически существовать отдельно от рф. Только рапс и гастарбайтеры
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