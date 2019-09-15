А де туристи? З'явилися показові фото з Криму і Кирилівки

У мережі показали, як виглядає "оксамитовий" сезон у курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області і на пляжах анексованого Криму.

Так, фото з Кирилівки з'явилися в Telegram-каналі "Мелітополь" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що український курорт забитий відпочивальниками На пляжі практично немає вільних місць.

Сезон у Кирилівці Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці Telegram-канал "Мелітополь"

Блогер RoksolanaToday&Крим25% в свою чергу показала в Twitter, як у цей час виглядає море в Криму. Вона опублікувала в Twitter знімки з села Морського. У кадр потрапив абсолютно безлюдний пляж.

"Капсихор. Прощай, несезон! Була без радості любов – розлука буде без печалі!" – відреагувала блогер.

Порожні пляжі в Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Капсихор

Прощай, несезон!

була без радості любов-розлука буде без печалі! pic.twitter.com/9A8pJaQ7JA - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу вразила різниця на пляжах Криму та Одеси.

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