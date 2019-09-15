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15 вересня • оновлено в 17:31
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/ Суспільство

А де туристи? З'явилися показові фото з Криму і Кирилівки

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У мережі показали, як виглядає "оксамитовий" сезон у курортному селищі Кирилівка в Запорізькій області і на пляжах анексованого Криму.

Так, фото з Кирилівки з'явилися в Telegram-каналі "Мелітополь" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що український курорт забитий відпочивальниками На пляжі практично немає вільних місць.

Новини
"Усі поспішають сезон захопити!" З'явилося показове фото провального сезону в Криму
Сезон у Кирилівці

Сезон у Кирилівці

Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці

Сезон у Кирилівці

Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці

Сезон у Кирилівці

Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці

Сезон у Кирилівці

Telegram-канал "Мелітополь"

Сезон у Кирилівці

Сезон у Кирилівці

Telegram-канал "Мелітополь"

Блогер RoksolanaToday&Крим25% в свою чергу показала в Twitter, як у цей час виглядає море в Криму. Вона опублікувала в Twitter знімки з села Морського. У кадр потрапив абсолютно безлюдний пляж.

"Капсихор. Прощай, несезон! Була без радості любов – розлука буде без печалі!" – відреагувала блогер.

Порожні пляжі в Криму

Порожні пляжі в Криму

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу вразила різниця на пляжах Криму та Одеси.

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Теми
Анексія Криму Літній відпочинок відпочинок
Місце
Україна
Теги
Крим відпочінок відпочінок Крим
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
На небо посмотрите - там тучи черные. Откуда будет народ на пляже?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Loskutov Виталий, там ещё и вечер походу.
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