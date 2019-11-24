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24 листопада • оновлено в 09:57
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Антон Медведєв
Антон Медведєв
CEO компанії MOSST Payments Всі статті автора

А давайте поговорим о доступе к водоемам?

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А давайте поговорим об озере и доступе к нему)))

Вот я бы лично хотел, чтоб вокруг озера был променад, а не заборы прилегающих участков прям до воды.

Как этого добиться?

А давайте поговорим о доступе к водоемам?
А давайте поговорим о доступе к водоемам?
А давайте поговорим о доступе к водоемам?
А давайте поговорим о доступе к водоемам?

P.S. Картинка для привлечения внимания

наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц)

Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

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Автор
Антон Медведєв Антон Медведєв
Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
законопроект Законодавство
Джерело
Джерело: Группа "Вита-Почтовая и Юрьевка, Сиверка"
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